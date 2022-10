UeD, De Filippi esemplare: il gesto per Claudio sbalordisce (Video)

Come sempre, Maria riesce a gestire le situazioni in studio con cura non dimenticando mai l’aspetto umano e questa volta sorprende tutti

A Uomini e Donne Maria De Filippi compie un gesto esemplare verso un cavaliere nel corso della puntata di oggi, che spiazza proprio tutti. Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al centro della scena, per l’ennesima volta. Maria ora tenta di sistemare definitivamente la loro situazione. Riesce davvero in questa impresa? Ancora non si sa, perché entrambi hanno sempre dimostrato di essere imprevedibili quando si tratta del loro rapporto. Oggi il confronto prende inizio dalle ultime novità riguardanti Ida. La parrucchiera bresciana è uscita con Giuseppe e Claudio, due cavalieri del Trono Over. Maria fa notare che, in effetti, quando lei esce con altre persone è sempre sorridente. Quando, però, si ritrova al centro studio con Riccardo “succede sempre l’inferno”.

A questo punto, De Filippi manda in onda un filmato che li riguarda. Dopo la registrazione della scorsa puntata, Riccardo e Gemma Galgani si sono confrontati. In particolare, la dama torinese non ha trovato giusto che il cavaliere la citasse nel suo momento con Federica Aversano. In quella occasione, Guarnieri era stato attaccato per via della differenza d’età che c’è con la tronista e così ha tirato in ballo la conoscenza di Gemma con Nicola Vivarelli. il confronto a fine puntata, ha generato una discussione di ben 40 minuti tra Riccardo e Ida, tra urla e lacrime. Dopo aver visto il video, Tina Cipollari attacca subito Ida:

“Tutto il mondo ha visto che il carattere di Riccardo è questo. Non sei una piccola fiammiferaia. Sei scaltra e con gli occhi ben aperti quando vuoi tu. Tu elenchi sempre cosa avresti voluto avere e quello che lui non ti ha dato”

Proprio mentre Ida e Riccardo si stanno confrontando per l’ennesima volta nello studio di UeD, decide di intervenire Claudio, una delle nuove conoscenza della dama. Consiglia a Guarnieri di essere più tranquillo. Da qui parte un battibecco, durante il quale Riccardo perde decisamente le staffe. Infatti, il cavaliere tarantino si alza dalla sua sedia e raggiunge Claudio per sfidarlo faccia a faccia.

Il pubblico di Canale 5 non ha modo di vedere i dettagli di questa rissa sfiorata, in quanto volutamente l’inquadratura cambia obbiettivi e riprende solo Ida. A infastidire Guarnieri e a provocare la sua dura reazione è l’accusa di Claudio: “Sei molto presuntuoso. Guardami quando parlo”. Fortunatamente non vanno oltre e Claudio lascia lo studio, mentre Riccardo chiede subito scusa a Maria. La padrona di casa condanna comunque il suo comportamento, ovviamente.

“Ma non ti ha detto niente! Non provocavi, l’hai provocato. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Sei tu che non guardi in faccia le persone quando ti parlano. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato! C’è un problema di fondo: questo succede ogni volta che Ida esce con qualcuno. Non ti controlli, non ci vedi più. Ti va in fumo il cervello quando sai sono usciti insieme la sera. Cioè… la vostra è veramente una storia infinita! Ti conosco, sei dispiaciuto per quello che è successo. Non sei una persona cattiva”

Maria, però, vorrebbe arrivare dopo anni a una conclusione a tutta questa situazione: “Almeno ne usciamo tutti vivi”. Pertanto, invita Ida Platano a elencare tutti gli aspetti positivi che ha conosciuto di Riccardo. La parrucchiera fa il suo elenco e riesce a far commuovere il cavaliere tarantino. I due si abbracciano e la padrona di casa chiede a entrambi di ballare.

Ida e Riccardo in lacrime ballano insieme abbracciati e Maria corre da Claudio. Quest’ultimo, rientrato in studio, stringe la mano a Guarnieri e poi si ritrova a dover guardare i due ballare come una coppia. Ebbene, inaspettatamente, De Filippi si alza dalla sua postazione e si dirige verso Claudio, chiedendogli un ballo.

A questo punto, è possibile vedere Maria ballare al centro studio con un cavaliere. Un gesto inatteso che cattura, inevitabilmente, l’attenzione di tutti i telespettatori. Come sempre, Queen Mary riesce a dare importanza all’aspetto umano e non trascura alcun dettaglio. La sua scelta è da applausi: Maria mette da parte il suo ruolo per dare conforto a una persona che non se la sta passando bene. Non è una cosa poco, anche perché la conduttrice non è tenuta a fare ciò.

In studio chiunque applaude al gesto. La conduttrice abbraccia con affetto il cavaliere, dandogli tutto il suo sostegno e non lasciandolo lì da solo ad assistere al ballo di Ida e Riccardo.