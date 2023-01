UeD Dainese, retroscena trono e Vincenza. Su Federico e Carola…

L’ex tronista si svela in una nuova intervista, parlando di come è diventato tronista e del motivo per cui ha dovuto lasciare lo show

Federico Dainese ha abbandonato il trono di Uomini e Donne e si svela nella sua prima intervista da ex tronista con MondoTV24. Di fronte alle sue ormai ex corteggiatrici Vincenza Botti ed Elena Croce ha rivelato di voler lasciare il programma, da solo. Con la prima non sentiva di essere pronto a fare una scelta, mentre invece la seconda l’aveva fin troppo deluso. Dunque, non avrebbe potuto scegliere nelle tempistiche previste dalla redazione. In effetti, il suo trono non ha appassionato per nulla il pubblico di Canale 5 proprio perché non ha legato con nessuna delle sue corteggiatrici.

Si è ritrovato dopo mesi e mesi di percorso con Elena che conosceva da qualche tempo, ma con cui non andava d’accordo, e con Vincenza, che conosceva a malapena. L’esatto contrario di ciò che sta accadendo agli altri due tronisti, Federico Nicotera e Lavinia Mauro, i quali hanno delle conoscenze ben avviate. Infatti, è difficile dire con certezza chi i due sceglieranno. Nel frattempo, lo stesso Dainese ammette oggi che non c’era nessun trasporto mentale con le sue corteggiatrici.

Detto ciò, racconta che è stato lui a chiedere alla redazione di poter salire sul trono di UeD. Dopo la breve esperienza alla corte di Veronica Rimondi, Dainese ha chiesto di poter diventare un tronista. Chi lavora dietro le quinte ha dato questa opportunità a Federico, la cui scelta di abbandonare il trono è stata condivisa non solo dal pubblico ma anche da Maria De Filippi.

“Chiesi io di partecipare come tronista, ma continuare adesso non aveva senso. Dovevo fare una scelta in un tempo corto, alla redazione dissi: ‘Non ho un’emozione così forte, un trasporto mentale così forte da dire ok, scelgo una tra Vincenza ed Elena e continuo fuori'”

Queste le parole di Federico Dainese nella sua nuova intervista. “Se avessi guardato solo l’aspetto estetico o la fama avrei fatto la scelta. Magari poi sarebbe finita subito fuori, non me la sentivo”, aggiunge. Ma fuori ha avuto modo di sentire una delle due corteggiatrici? La risposta è no. Federico spiega, però, che gli piacerebbe sentire e vedere Vincenza. Non ha lo stesso pensiero su Elena: “Non mi è piaciuto il suo atteggiamento nei miei confronti”.

UeD: Dainese parla di Federico-Carola-Alice e di Ida e Alessandro

Chi sceglierà Federico Nicotera? Sono tanti i telespettatori che si sono appassionati al suo percorso. In particolare, molti di loro tifano per Carola Carpanelli. Non si comprende, però, chi sceglierà il tronista. Inizialmente la risposta appariva scontata. Sembrava certo che avrebbe scelto Carola. COl passare del tempo, Federico si è sempre di più avvicinato ad Alice Barisciani. Ed ecco che anche Dainese, che ha condiviso il percorso con lui, ammette di avere dubbi al riguardo.

“Io avevo il mio percorso, ognuno lì dentro pensa al proprio percorso. Il mio pensiero è che ho visto lui preso da entrambe le ragazze. Non saprei dirti ‘secondo me…’. Non lo capisco neanche io lui. Non è facile, perché con Carola sta benissimo, con Alice sta benissimo… Deve fare la scelta, deve scegliere. Tutte e due non puoi Fede. Lui lo fa perché litiga sempre”

Stesso discorso lo fa su Lavinia Mauro, la quale è sempre più in difficoltà con Alessio Campoli e Alessio Corvino. Proprio nella registrazione di ieri la tronista ha vissuto un momento di confusione, in cui Maria De Filippi si sarebbe esposta contro i due corteggiatori.

Infine, Federico Dainese parla dei protagonisti del Trono Over. Confessa di essersi ricreduto su Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che in questi giorni si stanno godendo una romantica vacanza negli Stati Uniti. Inizialmente il tronista credeva che il cuore di Ida fosse solo di Riccardo, tanto che quando è uscita con Alessandro ha avuto qualche dubbio. Ma col senno di poi pensa che Ida abbia finalmente voltato pagina.

Anche Vincenza ed Elena hanno avuto modo di svelarsi nelle loro rispettive interviste su MondoTV24. La prima ha rivelato che aspetta un messaggio da parte di Federico Dainese dopo la loro brevissima conoscenza sotto le luci delle telecamere. Elena, invece, sa che ormai la loro frequentazione si è conclusa lì in quello studio. L’ex corteggiatrice ha modo di parlare di Federico e Carola.

Ebbene, Elena ha instaurato un’amicizia con la Carpinelli. Nonostante questo, ha trovato giuste alcune reazioni di Alice. Detto ciò, confessa che fa di sicuro il tifo per la coppia Federico-Carola, in quanto li vede molto bene insieme.