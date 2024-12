UeD Cusitore torna: gossip anticiperebbe mossa per un altro ritorno

Torna Mario Cusitore a Uomini e Donne, dopo l’uscita inaspettata a seguito della segnalazione sull’ormai ex tronista Alessio Pecorelli. Ma ora spunta un’indiscrezione che potrebbe anticipare un altro ritorno nel Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Facendo il punto della situazione, le anticipazioni delle ultime registrazioni fanno sapere che il cavaliere campano alla fine ha deciso di tornare a far parte del programma per trovare la sua anima gemella.

Uno strano passo indietro, visto che convinto Mario ha lasciato la trasmissione quando l’ex tronista Alessio si è ritrovato costretto ad abbandonare il suo Trono. Maria De Filippi aveva dimostrato di essere ormai infastidita dall’atteggiamento di Cusitore. Ma ecco che l’ex corteggiatore di Ida Platano si è rifatto avanti. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha raccolto una segnalazione di un telespettatore, che riguarda Cristina Tenuta.

Da ormai qualche tempo, la dama non fa parte del parterre del Trono Over. All’esperto del noto dating show di Canale 5, il telespettatore attento fa notare che Mario e Cristina si seguono di nuovo su Instagram. Fatto presente questo dettaglio, l’utente si è detto perplesso, visto che ormai la Tenuta è fuori da Uomini e Donne. Cosa c’è tra loro fuori dal programma? Questa estate c’è stato un avvicinamento, ma poi all’interno del programma tutto è andato in fumo velocemente.

Un altro telespettatore sembra anticipare la presunta mossa di Cristina. A detta sua, la Tenuta potrebbe sfruttare il fatto che Mario sia tornato nel programma per farci ritorno anche lei. “Lei scenderà per lui e tornerà nel programma, speriamo che la redazione non lo permetta. Giochini ne abbiamo visti abbastanza”, ha tuonato questo telespettatore. Non solo, ha anche aggiunto che sarebbe poco corretto nei confronti degli altri partecipanti che lui ricominci a seguire una persona che non fa più parte dello show.

Pertanto, nelle prossime registrazioni, ci si può aspettare di tutto. Non è mai stato svelato ufficialmente il motivo per cui personaggi come Cristina e Aurora Tropea non siano più seduti nel parterre del Trono Over. Si è ipotizzato che la redazione avesse deciso di troncare i loro percorsi in quanto non andavano avanti in alcun modo. Ora con il ritorno di Mario, Cristina potrebbe farsi avanti per lui e tornare così nel programma.

Ovviamente, va precisato, queste sono per il momento solo indiscrezioni. Non ci sono certezze che Cristina e Mario vogliano ricominciare a conoscersi o che fuori abbiano tentato di farlo. Dunque, non resta che attendere le prossime registrazioni di UeD per capire se ci sarà una svolta in questi percorsi del Trono Over. Intanto, le ultime anticipazioni segnalano che ci sta pensando Gloria Nicoletti a creare dinamiche all’interno del programma, facendo scoppiare il caos in studio con Maurizio.