UeD, Cristian sceglie Valentina: reazioni stonate, Maria si schiera

Oggi va in onda la scelta di Cristian a Uomini e Donne. Con una clip che Maria De Filippi manda in onda, il pubblico scopre cos’è accaduto nei giorni scorsi. Il tronista ha fatto recapitare a Valentina un lungo abito verde, invitandola – con tanto di autista – a una cena romantica. Qui le ha fatto un’altra sorpresa: un video che raccoglie tutti i loro momenti trascorsi nel programma. Il filmato in studio commuove tutti, anche Tina Cipollari, che si è affezionata tanto ai tronisti quest’anno.

Emozioni contrastanti tra i presenti in studio e il pubblico a casa. I telespettatori non riescono a emozionarsi come fanno ad esempio Barbara De Santi, Gemma Galgani e Roberta Di Padua. Infatti, una buona parte del pubblico crede che Cristian abbia scelto Valentina solo perché Virginia è andata via. Ma c’è da dire che se i presenti in studio non riescono a trattenere le lacrime è perché evidentemente la conoscenza tra Cristian e Valentina ha trasmesso qualcosa di importante dal vivo.

Va anche detto che il tronista avrebbe potuto rincorrere Virginia e, invece, ha preferito fare la sua scelta. Il pubblico si era fatto un’idea differente e probabilmente si sbagliava, in quanto il ragazzo non avrebbe perso nulla se avesse rincorso ancora Virginia. La clip di questa particolare esterna va avanti con Cristian che invita Valentina a raggiungerlo in studio, che è vuoto. A questo punto, dopo un piccolo confronto tra loro, lui esce fuori e le fa una bellissima dedica.

“Sei quello che tutti vorrebbero”, afferma in questo video Cristian, che intanto assiste alla scena dietro le quinte piangendo. Alla fine il video finisce con “La mia scelta sei tu”. Valentina piange e lui riappare in studio con un mazzo di fiori. Le lacrime di Cristian durante questa particolare scelta a Uomini e Donne parlano chiaro.

D’altronde la sua conoscenza con Virginia aveva affrontato più bassi che alti e questo non si può negare. Che a Cristian piacesse anche lei non è assolutamente da escludere, ma col tempo si sarà reso conto che insieme non riuscivano a percorrere la stessa strada.

Al contrario, con Valentina, nonostante le liti e le incomprensioni, in questi mesi ha sempre trovato un punto di incontro. Oggi la corteggiatrice riceve il sostegno di Maria De Filippi, oltre che degli altri presenti in studio. La conduttrice, non appena entrano in studio, abbraccia e bacia con tanto affetto Valentina e poi anche Cristian.

Chiaro segnale che Maria approva la scelta del tronista, probabilmente consapevole che con Virginia le cose erano sempre troppo complicate. Se quella di Cristian fosse stata una scelta forzata, la padrona di casa non avrebbe avuto questa reazione.

“Mi sono accorto che non ce la facevo più e che pensavo solo una persona. Non c’era necessità di andare avanti”, afferma in studio il tronista, sostenuto da De Filippi, che crede che abbia fatto proprio bene. Di fronte a queste reazioni, ci sono anche tanti telespettatori che sono riusciti comunque a emozionarsi.

Dopo i ringraziamenti e una telefonata al padre, ecco che Cristian lascia ufficialmente il programma. Prima Tina ci tiene a fare un discorso:

“Ho assistito a tante scelte, ma l’emozione che ho provato oggi. Sii felice sempre e spero tu possa realizzare tutti i tuoi sogni, insieme”

Uomini e Donne: Mario stronca Sergio, il ritorno di Gemma Galgani

La puntata inizia con Ida Platano e Mario in crisi. Maria De Filippi manda in onda la clip che li ritrae mentre hanno un confronto dopo la registrazione precedente. Lui ha ribadito di non avvertire più un interesse da parte della tronista. Quest’ultima, intanto, vorrebbe da lui delle dimostrazioni. Oggi in studio interviene Tina Cipollari, la quale crede che Mario stia cercando di fare di tutto per allontanarsi. “Se sto qua è perché voglio esserci”, dichiara il corteggiatore.

A questo punto, Ida gli chiede di ricominciare da zero e quando lui vuole un sorriso da lei ecco che si scioglie. Si accende uno scontro tra Mario e Sergio. Quest’ultimo sembra voler dare dei consigli al suo rivale e Gianni Sperti lo fa notare. Mario passa all’attacco e stronca Sergio: “Ma tu sei qua per lei, che ti interessa come sono io dentro?!”. Il corteggiatore, che ormai è chiaro piaccia parecchio a Ida, conquista tutti e riceve grandi applausi dai presenti in studio.

Nei giorni scorsi sono nate delle polemiche per il trattamento riservato a Gemma Galgani, sempre più ignorata in studio. Ma ecco che nella puntata di oggi la dama torinese torna al centro della scena con la sua nuova conoscenza.