UeD, crisi tra Ida Platano e Vicinanza. Spunta una story di lui

Tra due degli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, c’è aria di crisi. A confermarlo ci sono alcune stories Instagram che i due hanno postato in questi giorni e che a tutto fanno pensare tranne che a un rapporto idilliaco. Ad avvalorare l’ipotesi vi è anche il fatto che i fans della coppia, da diversi giorni ormai, non vedono i due innamorati trascorrere le vacanze estive insieme e tutti si stanno domandando se si siano presi o meno un pausa. A quanto pare a dare una risposta è arrivata poche ore fa una story di Vicinanza, che sembra voler così chiarire una volta per tutte come stanno le cose tra lui e la compagna.

La story di Alessandro Vicinanza

“La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi.”

Queste le parole che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scelto per augurare una buona domenica a tutti i suoi followers e chissà, magari anche cercare in qualche modo di far capire qualcosa circa il suo rapporto con Ida Platano. È infatti impossibile non pensare che quella frase sia rivolta alla compagna e alla loro attuale situazione sentimentale. Una didascalia sicuramente criptica ma che in tanti hanno interpretato come una sorta di chiarimento alle voci sulla presunta crisi in atto tra lui e l’ex dama del dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano da sola in Sardegna

A destare ancora già preoccupazione tra i fans della coppia vi è il fatto che Ida Platano attualmente si trova in vacanza in Sardegna da sola. L’ex dama nelle ultime ore ha infatti postato alcune stories sul suo profilo Instagram mentre si trovava in spiaggia e si gustava un cocktail in solitaria.

La domanda dei fans è subito stata: “Alessandro Vicinanza dov’è?”. A quanto pare per il momento a tenere lontana la coppia sarebbero motivi di lavoro. L’ex corteggiatore infatti è attualmente impegnato nell’organizzazione di cerimonie, di cui cura gli allestimenti floreali. La stagione estiva infatti è da sempre la preferita per la celebrazione dei matrimoni, battesimi e feste di ogni tipo.

Il fatto però è suonato strano ai fans più accaniti, secondo i quali non sarebbe solamente il lavoro a tenere lontani i due. Ida Platano e Alessandro Vicinanza infatti, nonostante alcuni rumors su presunti tradimenti, hanno sempre dimostrato di essere una coppia molto unita e innamorata e non hanno mai perso occasione di dimostrarlo sui social. Inoltre, fin dai primi mesi della loro relazione, si sono sempre ritagliati del tempo per loro e per trascorrere piacevoli momenti di coppia in vacanza sia all’estero che in diverse località italiane.

Infine, un altro indizio a favore della rottura sarebbe il fatto che entrambi sono totalmente assenti dalle stories l’uno dell’altra. La coppia era infatti solita dedicarsi pensieri dolci ma nell’ultimo periodo questa usanza sembra essere stata completamente dimenticata. Al momento nessuno dei due ha ancora annunciato una crisi o una separazione, solo il tempo chiarirà la situazione una volta per tutte.