UeD, crisi Roberta-Alessandro: arriva la smentita della coppia

Nelle ultime settimane si è vociferata una crisi tra Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza, coppia che si è formata a Uomini e Donne. Addirittura, alcune indiscrezioni, avevano parlato di un possibile ritorno di lui all’interno del programma di Maria De Filippi il prossimo settembre. Oggi è arrivata la risposta della coppia in merito alla questione. Di Padua e Vicinanza hanno smentito tutto: sono ancora molto uniti.

Le supposizioni circa una rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono iniziate in seguito ad alcune storie pubblicate su Instagram da Roberta. L’ex tronista aveva condiviso sui social alcune frasi come “Non ci cascare due volte” o “La verità viene sempre a galla” che lasciavano pensare ad una rottura tra lei ed Alessandro. I fan della coppia ci avevano difatti letto alcune frecciatine nei suoi confronti. Inoltre in un video affermava di aver visto e sentito cose che non le erano piaciute. Nelle ultime ore erano inoltre trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali Vicinanza “aveva un piede in due scarpe” e sarebbe potuto tornare nel programma condotto da Maria De Filippi il prossimo settembre. Di Padua ci ha quindi tenuto a mettere chiarezza nella questione e porre così fine alle dicerie.

Roberta ha pensato di rispondere a tutte le voci degli ultimi giorni pubblicando sui social direttamente un video di lei ed Alessandro. Nella storia condivisa dall’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram, lei e Vicinanza si mostrano più uniti che mai. Poco dopo è arrivata anche la conferma da parte di lui, il quale ha postato a propria volta una foto insieme a Roberta sul proprio profilo ufficiale. L’immagine li ritrae in riva al mare abbracciati su un lettino a godersi queste belle giornate di sole. Anche nel video condiviso da lei i due erano in spiaggia. Stando a quanto pubblicato sui social dai diretti interessati, gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono quindi ancora innamoratissimi. Nulla da temere per i loro fan che si erano preoccupati per una loro eventuale rottura.