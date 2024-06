UeD coppie storiche: chi si sposa e chi ha cambiato idea (e perché)

Uomini e Donne “li fa e poi li accoppia per ‘sempre’” in rari casi. Nel dating show di Maria De Filippi sono sbocciati moltissimi amori, tanti dei quali sono scoppiati. Pochi hanno resistito e tutt’ora durano dopo anni. C’è chi si è sposato, chi lo sta per fare e chi ha cambiato idea oppure non si è ancora deciso. C’è persino una vicenda che ha visto un’ex tronista andare su tutte le furie per avere ricevuto la proposta di nozze. Il tempismo è tutto nella vita, d’altra parte.

Uomini e Donne: chi si sposa nel 2024

Pronti a promettersi amore eterno sono Teresa Langella e Andrea Dal Corso che hanno annunciato in tempi non sospetti e in mondovisione a Verissimo che si sposeranno il prossimo 14 settembre. Tutto è (quasi) pronto. La Langella si è pure fatta cresimare di recente, altrimenti non avrebbe potuto salire all’altare.

Il 30 novembre sarà la volta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che, dopo essere diventati genitori della piccola Maria Vittoria, festeggeranno quest’inverno.

Notizia recente è la proposta di matrimonio che Andrea Cerioli ha fatto ad Arianna Cirrincione che naturalmente ha detto “sì”. La coppia ha accolto da poco la sua primogenita Allegra. L’ex tronista bolognese ha cambiato idea sulle nozze: per anni ha detto che non gli serviva un “pezzo di carta”. Adesso invece ha scelto di chiedere in sposa l’amata. Probabilmente l’evento sarà celebrato nel 2025. Al via i preparativi!

Chi è in attesa della proposta e chi si è infuriato

Due coppie storiche sono in “attesa”. Stiamo parlando di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, e di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. In entrambi i casi i diretti interessati hanno fatto sapere che sono favorevoli alle nozze. Ecco, resta da chiedere la mano della sposa e provvedere poi all’organizzazione. Non proprio dei dettagli. “È un mio sogno, ci sto pensando”, ha detto Zelletta mesi fa. “Sì, parliamo di matrimonio. Sono innamorata dell’amore io e impazzisco per i matrimoni. Attendo”, la recente confidenza della Calosi. Consiglio a Zelletta e Crivellin: avanti con coraggio!

Ci sono poi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Anche loro non hanno escluso il matrimonio dopo aver accolto due frutti d’amore. L’avvocato, in realtà, ha già chiesto in sposa l’ex tronista. Lo ha fatto pochi mesi dopo averla conosciuta in tv, nel periodo in cui lei partecipò all’Isola dei Famosi. Di recente Rosa ha confessato che andò su tutte le furie per l’iniziativa del compagno. Motivo? Ritenne che a distanza di così poco tempo dall’inizio della frequentazione Pietro fu fuori luogo nello spendersi nella proposta. Infatti le nozze non si sono celebrate. La coppia però ha detto più volte che prima o poi il matrimonio si farà.

Le coppie storiche di UeD già sposate e che resistono

Procede a gonfie vele il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Sposati dal 2019, sono oggi genitori di due bimbi, Arya e Christian.

Dopo alti e bassi, Alessia Cammarotta e Aldo Palmeri hanno trovato un solidissimo equilibrio. Le nozze sono state celebrate nel 2014 e hanno portato tre frutti d’amore.

Più uniti che mai anche Beatrice Valli e Marco Fantini che si sono promessi amore eterno nel 2022. Anche dalla loro unione sono nati tre figli (la Valli ne ha un quarto, avuto da una precedente relazione).