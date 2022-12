Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano! La coppia sta vivendo una vera e propria favola d’amore, cominciata in uno studio televisivo e che si è concretizzata nella realtà. Si sono conosciuti a Uomini e Donne e come nelle migliori favole la loro storia d’amore è iniziata con un “sì” detto in un castello. La scelta di Lorenzo infatti era andata in onda in prima serata e si era svolta in un castello, con tanto di festa e invitati. Da quel momento Claudia e Lorenzo non si sono più separati e sono diventati una coppia forte, solida e indivisibile.

Prima del matrimonio, però, i due hanno allargato la famiglia. Claudia e Lorenzo sono diventati genitori una settimana fa. La piccola Maria Vittoria, che loro chiamano Mavi, è arrivata a rendere speciale la loro vita, più di quanto già non lo fosse. Tutto è successo a ridosso di un periodo già magico di suo, ovvero il Natale, che tra l’altro è il periodo dell’anno preferito di Lorenzo. Forse proprio per questo l’ex tronista ha scelto di fare la proposta di matrimonio a Claudia proprio a Natale!

Tutto è successo nel giro di pochi giorni. Una settimana fa sono diventati genitori, a distanza di pochi giorni c’è stata la proposta di matrimonio. Claudia aveva già accennato qualcosina nelle scorse ore, senza fornire dettagli, aveva detto di aver qualcosa di importante da comunicare. E in realtà si era già intuito di cosa si trattasse. Oggi la conferma: Lorenzo ha chiesto a Claudia di sposarlo. In che modo? Coinvolgendo la piccola Maria Vittoria: la bimba ha indossato un body con la scritta “Mamma vuoi sposare il mio papà?”.

Nella foto pubblicata su Instagram si vede la bimba con il body e le mani di Lorenzo e Claudia intrecciate. Ben visibile anche l’anello della proposta di matrimonio a Claudia, anche perché pare abbastanza grande e non sarebbe facile non notarlo! Sotto al post su Instagram, inoltre, c’è il commento di Claudia: “Come faccio a dirti di no? Vi amo siete la mia vita”. Ha anche condiviso il post tra le storie e ha scritto “Ho detto sì”. Un Natale 2022 che non dimenticheranno mai. Prima la nascita della prima figlia, adesso la proposta e non resta che attendere i primi dettagli per capire come sarà il matrimonio di Claudia e Lorenzo.