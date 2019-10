UeD Clarissa Marchese e Federico Gregucci: svelato il sesso del bebè

UeD Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un figlio o una figlia? La coppia svela il sesso del bebè. L’ex corteggiatore scherza: “Io non sto esultando”

Circa quindici giorni fa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno fatto sapere di aspettare un bebè. Oggi la coppia sbocciata a Uomini e Donne ha svelato il fiocco che appenderà sull’uscio di casa. Il colore che dominerà sarà il rosa. In arrivo c’è infatti una femminuccia. I Marchesucci lo hanno annunciato su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui hanno comunicato la news ai loro fan. Tra baci, coccole, scherzi e ironie con la moglie, Federico ha scritto, in fondo, di non esultare: addio partite di calcio e sotto con le bambole. Ironie e scherzi, si diceva, perché in realtà Gregucci è apparso felicissimo e contento di aspettare una bimba.

Prima di dare la news, Federico e Clarissa hanno fatto ‘penare’ per qualche ora i propri fan. “Ragazzi, ci siamo. Sappiamo il sesso del baby… siete pronti? Its…“, hanno scritto sui propri profili Instagram tra le Stories. Dopo un paio di ore sono riapparsi, svelando di aspettare una femminuccia: “Ci siamo…”, poi l’urlo di felicità: “Femminucciaaa!”. L’ex corteggiatore, ridendo, ha aggiunto: “Come potete vedere dal filtro, dalla mia maglietta rosa, io non potrò più vedere le partite, dovrò giocare con le bambole… Sono pronto.” Infine, sempre con ironia, ha scritto: “Io non sto esultando dietro”.

UeD Clarissa Marchese: l’annuncio della gravidanza dopo le polemiche sul matrimonio

Era il 28 settembre scorso quando Clarissa Marchese, su Instagram, annunciava di essere incinta. “Finalmente – scriveva – possiamo gridarlo al mondo intero! Federico e io amiamo già alla follia il nostro bambino (o la nostra bimba)!”. Il post, oltre al suddetto messaggio, mostrava una foto del pancino dell’ex tronista di Uomini e Donne baciato da Federico. Per la coppia, l’arrivo di un bebè è un ulteriore segno d’amore che arriva dopo le nozze celebrate pochi mesi fa, sul finire di maggio. L’evento è stato al centro di diverse polemiche che sono state archiviate rapidamente.