UeD, Clarissa e Federico secondo figlio: svelato il sesso, le reazioni

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono in attesa del loro secondo figlio. La coppia nata a Uomini e Donne nella serata di ieri, giovedì 22 dicembre, ha svolto il babyshower, durante il qualche ha scoperto il sesso del bebè. Clarissa e Federico aspettano un maschietto. Per la piccola Arya, la loro primogenita, arriverà un fratellino!

Durante l’evento, la coppia del Trono Classico del celebre dating show di Maria De Filippi, ha atteso il risultato con grande felicità. Un’enorme scatola si è aperta e sono usciti fuori tanti palloncini azzurri. “Stiamo strafelici”, ha dichiarato nelle scorse ore l’ex tronista ed ex Miss Italia. Clarissa e Federico sono, infatti, entusiasti di formare la ‘coppietta’ con la piccola Arya e il bambino che nascerà tra qualche mese.

Non si sa ancora nulla sul nome che Clarissa e Federico sceglieranno per il secondo figlio. L’annuncio sulla gravidanza risale allo scorso ottobre ed è stato seguito da alcune confessioni della Marchese, che ha svelato come sta procedendo questa gravidanza. L’ex tronista si è svelata in un’intervista su Uomini e Donne Magazine qualche settimana fa, rivelando di aver riscontrato non pochi problemi.

Da ormai diverso tempo desideravano dare un fratellino o una sorella ad Arya. Per fortuna le cose sono andate come loro speravano. Non è stato facile, però, per Clarissa affrontare il primo trimestre di questa seconda gravidanza.

Clarissa ha confessato di essersi ritrovata di fronte a vari fastidi, tra nausee e cambiamenti del proprio corpo. Ora tutto sembra che stia procedendo nel migliore dei modi. Solo qualche giorno fa, un’altra coppia del Trono Classico ha dato alla luce il primo figlio. Si tratta di quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che hanno accolto Maria Vittoria.

UeD, Clarissa e Federico: un percorso lineare che ha portato l’amore vero

Nel programma di Maria De Filippi, Clarissa e Federico hanno dimostrato di essere davvero alla ricerca dell’amore vero. Non hanno lasciato spazio ai dubbi e con eleganza hanno portato avanti un percorso lineare. Inizialmente la Marchese non era molto amata dal pubblico, in quanto molti ritenevano che fosse un po’ troppo fredda con i suoi corteggiatori.

Nel tempo, Clarissa ha invece dimostrato di essere una ragazza molto dolce e propensa a innamorarsi davvero. Ed ecco che nell’anno 2016 la Marchese ha scelto Federico, dopo un percorso semplice e privo di futili polemiche. Nel 2019 Clarissa ha sposato il suo Gregucci. L’anno successivo, precisamente l’11 marzo 2020, a Miami è nata la loro prima figlia Arya.