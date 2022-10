UeD, Clarissa Marchese incinta: “Attimi bui, cosa mi è successo”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano il loro secondo figlio. La coppia di Uomini e Donne è pronta a dare un fratellino e o una sorellina alla piccola Arya, la loro prima figlia. Oggi l’ex Miss Italia si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, dove spiega nel dettaglio i problemi che sta affrontando con questa seconda gravidanza.

Dietro la felicità dimostrata sui social network con l’annuncio sull’arrivo del secondo figlio, c’è in realtà molto altro. La stessa Clarissa ha parlato sui social dei problemi affrontati durante il primo trimestre di gravidanza. I due ex protagonisti del Trono Classico dello show di Maria De Filippi hanno fortemente voluto questo secondo figlio, arrivato esattamente quando hanno deciso di provarci seriamente.

Da tempo sognavano di dare alla piccola Arya un fratellino o una sorellina e fortunatamente tutto è andato come nei loro piani. Ma non è stato comunque tutto rose e fiori come si può pensare. Clarissa Marchese spiega che questa, a differenza della prima, è “molto più difficile e lo è stata praticamente da subito”. Cosa ha dovuto affrontare l’ex tronista di UeD?

“Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”

A questo punto dell’intervista, Clarissa ha ammesso di aver affrontato “attimi bui” in cui è caduta nello sconforto. Pertanto, consiglia a chi sta vivendo ciò che lei ha passato di chiedere aiuto. Ci vorrebbe sicuramente più divulgazione sui problemi legati alle gravidanze. Proprio per questo, sui social network non ha voluto tenere nascoste le sue difficoltà, raccontandole “in maniera naturale e sincera”.

Ma come ha reagito la prima figlia di Clarissa e Federico quando ha scoperto che presto arriverà un fratellino o una sorellina? La Marchese confessa che la Arya “sta vivendo bene questo cambiamento”.

“Arya è felicissima, anche perché adora i bimbi piccoli e questa sua passione ci ha aiutati a introdurre l’argomento. Con Federico abbiamo cercato di essere molto delicati nel darle la notizia, le abbiamo spiegato che presto anche a casa nostra arriverà un bebè e che lei sarà una sorella maggiore. Le ho detto che dovrà aiutarmi a prendermene cura e che giocheremo tutti insieme”

Non crede che Arya sarà una sorella gelosa, pensa invece che “la prenderà come un gioco, come se fosse una delle bambole di cui tanto si prende cura”. In caso contrario, Clarissa e Federico cercheranno di non provocare alcuna gelosia, evitando confronti e competizioni. Fortunatamente, al momento, le analisi di routine stanno andando bene e l’ex tronista tenta di gestire le paure al meglio.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: le news sesso e nome del figlio

Clarissa racconta nella sua nuova intervista che “Federico vorrebbe un maschietto e non ha alcun dubbio”. Invece, l’ex Miss Italia ha una piccola preferenza “verso le femminucce”. Avendo una sorella, la Marchese vorrebbe fare “questo regalo ad Arya”. Sa comunque che il rapporto fratello-sorella può essere speciale allo stesso modo.

E anche lei organizzerà un gender reveal party per scoprire il sesso del bambino. La coppia non ha potuto fare lo stesso quando attendeva Arya, in quanto si trovavano da soli a Miami. Questa volta, invece, vorrebbe organizzare una bella festa in Sicilia, per il periodo di Natale.

Per quanto riguarda il nome, ammette che rappresenta per lei “un tasto dolente” perché ha delle pretese.

“Devono essere brevi, non devono contenere la lettera O e U, devono avere un bel significato e stare bene con il cognome (ride). Con Arya alla fine ce la siamo cavata perché è stata molto immediata la cosa: l’ho scelto io e a Fede, incredibilmente, è piaciuto subito. Ora, invece, se dovesse essere una femmina non saprei proprio come chiamarla mentre per un maschietto c’è un nome che a me piace molto e che anche a mio marito piaceva, almeno fino a qualche tempo fa”

Sicuramente ne riparleranno quando sapranno il sesso del secondo figlio. Per ora, Clarissa racconta che Federico ha fatto “una lista infinita di nomi esotici e spagnoleggianti”. Ma l’ex tronista non ama questo genere di nomi: sceglierebbe invece un nome italiano e facile da pronunciare in qualsiasi lingua.