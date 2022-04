UeD, caos: Alessandro bacchetta Gianni, un corteggiatore asfalta Riccardo

Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti a Uomini e Donne danno vita a un nuovo scontro. Che l’opinionista non si fidi del giovane cavaliere ormai è noto. La conoscenza con Ida Platano è naufragata improvvisamente e l’ex ballerino ha sempre criticato il comportamento di lui. Non ha mai risparmiato Alessandro, che invece riceve spesso il sostegno di Tina Cipollari. Si accendono vari scontri all’interno dello studio quando proprio Gianni ammette di aver notato qualcosa di particolare tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Il cavaliere di Taranto è tornato nel programma di Maria De Filippi e subito ha avuto un confronto con la dama bresciana. Tra loro questo incontro si è concluso con sorrisi e lacrime di commozione. Sembra essere rimasto un bel rapporto e oggi Gianni nota che, mentre si trovano alla macchinetta del caffé, si guardano e si sorridono. Questo dettaglio porta Tina a scagliarsi nuovamente contro Ida. Ultimamente, Gemma Galgani per l’opinionista pare essere passata in secondo piano. Con la Platano è uno scontro continuo.

“Stai zitta!”, le urla contro mentre la accusa e difende Alessandro. “Immaginiamo che fosse andata avanti con Alessandro, improvvisamente riappare Riccardo, cosa avresti fatto? Avresti fatto fare la figura del fesso a quel ragazzo”, dichiara a gran voce la Cipollari. Gianni non ci sta e, come sempre, prende subito le difese di Ida, facendo notare che Alessandro non provava nulla per lei.

“Non descriviamo sempre lei come la povera donna che viene illusa”, sbotta invece Tina, rivolgendosi al suo collega. Sperti non crede che Ida fosse innamorata di Alessandro, ma che semplicemente che fosse più avanti di lui con i sentimenti. Inaspettatamente, Vicinanza nello studio di UeD perde le staffe e bacchetta Gianni!

“Devi essere imparziale! Sempliciotto sarai tu. Le mie frequentazioni non le ho mai trattate con semplicità. Le frittate le rigiri tu. Metti le parole in bocca mai dette. Tu l’hai mai frequentata una donna? L’hai mai iniziata una relazione? Lui non l’ha mai iniziata una relazione”

Queste le parole di Alessandro Vicinanza del Trono Over, che si difende dalle accuse. Secondo Sperti, il giovane cavaliere sa molto bene come rigirare le frittate: “Ma con me non ci riesci”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri di nuovo contro Armando Incarnato

Riprendono anche gli scontri tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Maria De Filippi manda in onda quanto accaduto quando si è conclusa la puntata precedente. Il cavaliere napoletano ha chiacchierato con Gloria, sua vecchia conoscenza. Quest’ultima sta, appunto, conoscendo Riccardo ora. Esce fuori che di fronte alla macchinetta del caffè i due cavalieri avevano già avuto un battibecco.

“Ti sei sempre messo in mezzo alle coppie”, così Guarnieri accusa Armando. Si lanciano accuse a vicenda e si torna indietro nel tempo. In particolare, Riccardo ricorda i momenti in cui ha dovuto affrontare le intromissioni di Incarnato durante il suo ritorno di fiamma con Ida, tempo fa. Tina sostiene Guarnieri e si scaglia contro il napoletano.

Ma non finisce qui, perché Riccardo decide di chiudere con Gloria. Ammette di provare attrazione fisica, ma non è scattato altro. E qui si accende il caos in studio. Interviene, improvvisamente, un corteggiatore di Veronica Rimondi. Si chiama Andrea e chiede la parola a Maria, che lo fa parlare volentieri. Il ragazzo consiglia Gloria di alzarsi dalla sedia e tornare al suo posto, dopo la scelta di Guarnieri di chiudere la loro conoscenza così.

Senza peli sulla lingua dà il via a un battibecco con Riccardo. Il giovane sorprende tutti, positivamente, quando non si fa problemi a lanciare accuse al Guarnieri e ad Armando. “Vi piace stare al centro studio, questo è quello che penso. Siete da 20 anni lì a prendere in giro le ragazze”, afferma Andrea con sicurezza, conquistando il pubblico!

Questo intervento a Tina non piace e lo attacca subito per difendere Riccardo. Ma Maria non ci sta e cerca di far riflettere la Cipollari: “Ha detto quello che tu e Gianni dite sempre!”.

“zio non ce l’ho con te”

“l’otorino ti farebbe bene”

“tu e armando state qua da 20 a prendere per il culo le donne e non avete combinato nulla”

Alessandro "Gianni ma gli incontri sempliciotti li farai tu"

