UeD, bordata social di Martina a Gianmarco: critiche, “incoerente”

Inaspettato colpo di scena nel post-scelta di Martina De Ioannon. Com’è noto, un paio di settimane fa, Martina ha scelto di uscire da Uomini e Donne con Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. Nel giro di pochi minuti, Maria De Filippi ha offerto il trono a Gianmarco, e l’ex corteggiatore non ha esitato nell’accettare. Da quel momento, i centralini della redazione sono stati presi d’assalto, dato che migliaia di ragazze hanno chiamato per avere la possibilità di corteggiare il giovane romano.

Durante la sua ospitata a Verissimo con il nuovo fidanzato, Martina è stata sorpresa da Silvia Toffanin, che le ha mostrato un video inedito del trono di Gianmarco. Nel filmato si vedevano alcune ragazze scendere per lui, e Martina ha reagito con grande eleganza, spendendo belle parole per il suo ex flirt. Difatti, ha spiegato che il barbiere meritava di andare sul trono, definendolo un vero uomo, e gli ha augurato il meglio, proprio come ha fatto Ciro, il suo ‘rivale’.

Martina De Ioannon contro Gianmarco Steri: cos’ha fatto

Insomma, tutto sembrava essersi concluso in modo sereno tra di loro. Tuttavia, poche ore fa, un gesto dell’ex protagonista di Temptation Island non è passato inosservato. Di cosa si tratta? Martina ha lasciato un like ad un post ironico della pagina Very Inutil People, in cui si scherzava su come le “non scelte” di Uomini e Donne si mostrino inizialmente tristi, salvo poi riprendersi in fretta quando ricevono l’opportunità di andare sul trono. “Supergiancoso“, si leggeva poi nella didascalia nel post, facendo quindi un chiaro riferimento a Gianmarco.

Da quel momento, sul web si è scatenata una valanga di critiche contro Martina. Molti l’hanno accusata di essere incoerente e forse anche gelosa. Difatti, non capiscono come mai a Verissimo abbia fatto tanti complimenti a Gianmarco, per poi lanciargli una bordata sui social. A peggiorare la situazione ci ha pensato anche Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show, che finora aveva sempre sostenuto Martina e Ciro. Questa volta, però, non ha nascosto la delusione verso il gesto della ragazza romana, pur avendo criticato in passato la scelta di Gianmarco di accettare subito il trono.

Nel frattempo, i fan del nuovo tronista sono convinti che Martina stia “rosicando” e che si sia già pentita della sua scelta. Da quando il suo percorso a Uomini e Donne è giunto al termine, la De Ioannon è stata travolta dalle polemiche, ma sembra non lasciarsi intimorire. Anzi, continua a dichiarare pubblicamente il suo amore per Ciro e a rispondere senza mezzi termini a chi la critica.