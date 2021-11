UeD, bomba Raselli e Giulia D’Urso: “Già vi conoscevate, lui ti minacciava”

By

Giulio era d’accordo con la sua ex corteggiatrice durante l’esperienza nello show di Maria De Filippi? Molti hanno sospettato di loro e ora potrebbe saltare fuori la conferma

Giulio Raselli e Giulia D’Urso a Uomini e Donne hanno sempre generato non pochi sospetti. L’interesse che lui dimostrò nei confronti di lei, sin dal primo momento, fece parecchio insospettire in studio e fuori. Infatti, molti telespettatori si dicevano certi del fatto che i due già si conoscessero. Spuntarono varie segnalazioni che portarono ancora più dubbi. Entrambi, ovviamente, smentirono sempre tale ipotesi. Uscirono fuori anche foto che dimostravano il fatto che i due avevano scelto la stessa destinazione per le vacanze estive, ancora prima dell’inizio della trasmissione.

Ed ecco che ora Deianira Marzano lancia la sua bomba, rivelando di avere degli screenshot come conferma di tale sospetto. Inizialmente non scrive nome e cognome dei due diretti interessati. Nonostante ciò si intuisce subito che l’influencer sta parlando di loro. Poco prima, aveva già condiviso l’annuncio di Giulio Raselli, che domani parlerà di quanto accaduto con il GF Vip. L’ex tronista sarebbe dovuto entrare come concorrente nella Casa di Cinecittà. La sua partecipazione e quella di Giulia Cavaglia sono saltate all’ultimo minuto.

Tornando al fattaccio riguardante lo show di Maria De Filippi, Deianira conferma il suo riferimento condividendo un messaggio ricevuto da un fan. Innanzitutto, l’esperta di gossip sottolinea su Instagram che Raselli e Giulia “si sono lasciati misteriosamente”. Detto ciò, dichiara di aver parlato con l’ex corteggiatrice.

“Lei mi ha detto di ogni su di lui, ecco è inutile che hai cancellato i messaggi della chat, perché li ho già screenshottati. Anche quello che mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che raccontava che già vi conoscevate”

Questo il retroscena di Deianira, che ovviamente potrà avere delle smentite da parte dei due diretti interessati. L’influencer si dice dispiaciuta, poiché pensava che Giulia D’Urso fosse una persona “diversa”. Non solo, aggiunge altri dettagli: “Ho capito che se hai taciuto è stato solo perché avevate lo stesso manager e non volevi mettere in difficoltà il tuo lavoro”.

Secondo Deianira, entrambi starebbero nascondendo qualcosa sulla loro rottura e rivolgendosi a Raselli chiede: “E come mai non racconti del perché sia finita con Giulia?”. Anche in questo caso, sottolinea il fatto che i due hanno lo stesso manager. Per molti questa potrebbe sicuramente rappresentare una conferma ai sospetti del passato.

Alla corte di Giulio Raselli a Uomini e Donne c’era anche Giovanna Abate. Quest’ultima arrivò fino alla fine e scoprì di non essere la scelta. A lei Maria De Filippi aveva dato un’altra opportunità, facendola sedere sul trono qualche mese dopo.