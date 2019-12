UeD Le sorelle Valli insieme a Natale. A sorpresa, Ludovica presenta papà

UeD Beatrice e Ludovica, nel segno della famiglia: il Natale in casa Valli. L’ex tronista presenta il padre con il quale ha un rapporto complicato

Sul rapporto delle celebri sorelle Beatrice e Ludovica Valli, entrambe lanciate dal programma Uomini e Donne, se ne sono sentite di tutti i colori in questi anni. Presunti attriti, presunti dissapori, presunti litigi… E chi più ne ha più ne metta. Nelle scorse ore, grazie a un post pubblicato dall’ex tronista Ludovica, che di recente ha anche trovato l’amore (quello vero, quello di una vita… così lei dichiara), le voci di supposte incomprensioni sono state messe a tacere. Nella fattispecie la giovane classe 1997 ha pubblicato su Instagram un grazioso e amorevole quadretto familiare ‘composto’ a Natale, festività celebrata nel segno della famiglia. Nessuno escluso: tutti assieme appassionatamente, sorelle, genitori e parenti stretti. C’era anche il padre. Ricordiamo che Ludovica, con lui, ha un rapporto tutt’altro che roseo.

Beatrice, Ludovica, Eleonora (più rispettivi compagni e figli), genitori e altri affetti stretti: nel post divulgato da Ludo non manca nessuno. L’influencer ha anche colto l’occasione per presentare per la prima volta il papà. “Ci sarà sempre qualcuno che non si piace, qualcuno che è arrivato all’ultimo minuto, qualcuno che non si è presentato o perché si è addormentato, e qualcuno in arrivo. Ma questa è la mia famiglia”, ha scritto, aggiungendo: “Natale vuol dire famiglia, famiglia vuol dire amore (Ah, forse per la prima volta vi presento mio Papà, quello accanto ad Ale nella seconda foto … si, quello è il mio Papà”. Solo poche settimane fa, a Vieni da Me (Rai 1), Ludovica così parlava del rapporto con la figura paterna: “Non perdonerò mai mio padre. Oggi è difficile costruire un rapporto con lui, soprattutto perché sono già grande, ho le mie consapevolezze.”

UeD Ludovica Valli, periodo d’oro: l’amore e il libro ‘Di troppo cuore’

Per Ludovica, il finire del 2019 è stato un periodo magico. Da circa quattro mesi è innamoratissima di Gianmaria, un imprenditore di 36 anni. Con lui è stato amore a prima vista tanto che ha già intrapreso la convivenza e si mormora addirittura di nozze non così lontane. Magari anche un bel bebè, chissà. L’ex tronista, inoltre, di recente ha gioito anche per il successo avuto dalla pubblicazione del suo libro ‘Di troppo cuore’.