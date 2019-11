Uomini e Donne: Ludovica Valli fa sul serio col nuovo fidanzato Gianmaria

È un periodo magico per l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli. Il suo libro Di troppo cuore sta andando alla grande e da qualche mese la ragazza ha ritrovato l’amore. Il fortunato è Gianmaria, un imprenditore di 36 anni conosciuto ad Ibiza grazie ad amici in comune. I due convivono già a casa di Ludovica ma stanno cercando un appartamento più grande. Un vero e proprio nido d’amore, dove un giorno mettere su famiglia. E sì perché la più piccola delle sorelle Valli non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre giovane e sta addirittura pensando al matrimonio col compagno, per il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Ludovica Valli pensa al matrimonio col fidanzato Gianmaria

“Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio”, ha raccontato Ludovica Valli al settimanale Di Più. L’ex protagonista di Uomini e Donne non è minimamente spaventata dalla differenza d’età: lei 22 anni, lui 36. “In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione”, ha puntualizzato.

Uomini e Donne: Gianmaria piace alla famiglia di Ludovica Valli

“Mia sorella Beatrice è felicissima ma mi commuove anche la gioia negli occhi di mia madre nel sapermi legata a Gianmaria”, ha ammesso Ludovica Valli, che è cresciuta senza un padre. L’uomo è andato via lasciando moglie e tre figli. Un dolore grande per Ludovica, che oggi non ha più alcun tipo di rapporto con il genitore.