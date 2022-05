UeD, Aurora torna sulla scelta di Luca ma cambia idea: “Ecco cosa spero”

Non è neanche arrivata alla scelta, ma all’ex corteggiatrice continuano ad arrivare domande sul percorso di Salatino in studio

Aurora Colombo è tornata a parlare della scelta di Luca Salatino. Le loro strade si sono divise da un po’, lei non era tra le ultime corteggiatrici giunte alla scelta a Uomini e Donne ma è ancora punto di riferimento per alcuni fan. Non pochi infatti continuano a scriverle e a farle domande sul trono di Luca, magari anche solo per curiosità. Così sono arrivate nuove dichiarazioni sul traguardo del tronista, che lei ha corteggiato per qualche settimana generando non poche polemiche.

Il percorso di Aurora sembrava tutto in discesa, Luca era molto preso da lei ma alla fine ha commesso qualche passo falso. Per lei aveva lasciato in panchina le due storiche corteggiatrici Lilli e Soraia, sulle quali è tornato anche dopo aver eliminato Aurora. Quest’ultima è stata solo un abbaglio? Luca ha solo inciampato in Aurora nel suo percorso, ma alla scelta finale è arrivato con le altre due, Lilli e Soraia.

Le registrazioni di Uomini e Donne sono terminate e c’è stata la scelta di Salatino in studio. Il nome è saltato fuori ed è, coprite gli occhi se non volete spoiler, proprio Soraia. Così nelle scorse ore alcuni fan hanno posto un paio di domande ad Aurora sulla scelta di Luca. Lei si era già espressa nel giorno in cui sono uscite le anticipazioni, e non era stata molto carina. Anzi, si può dire che aveva lanciato una vera frecciata velenosa! Pare che qualcosa sia cambiato, nel frattempo: oggi ha usato un tono totalmente diverso. Forse quel messaggio non si riferiva a Luca? Tutto può essere.

Le nuove parole di Aurora su Luca dopo Uomini e Donne sono decisamente positive. Qualcuno le ha detto: “La scelta eri tu”, e ha aggiunto che Luca e Soraia dureranno, secondo questo utente, il tempo di qualche copertina. Aurora non era affatto d’accordo: “Grazie, però spero per Luca che non sia così! Gli auguro tanta felicità”. Insomma, lei augura il meglio all’ex tronista e che con Soraia si riveli amore vero. Non ha attaccato Luca neanche quando un altro utente l’ha incalzata contro di lui. A questa domanda: “Ma la scelta? Assurdo, povera Lilli”, Aurora ha risposto così: “La scelta è una. Purtroppo qualcuno che ci rimane male c’è”.