UeD: Aurora fuori controllo accusa De Filippi, veleni su tutti

Aurora Tropea è scatenata e si lascia andare a una serie di attacchi legati ai protagonisti di Uomini e Donne, compresi Maria De Filippi e opinionisti. L’ex dama del Trono Over non trattiene il suo disappunto su tante cose. In particolare, attirano l’attenzione le sue parole sulla padrona di casa. Facendo il punto della situazione, Aurora ha partecipato su Instagram a una diretta con Opinionista Social, a cui ha svelato alcuni dettagli e i suoi punti di vista su ciò che accade nello studio di Canale 5. Non solo, ha rivelato anche il motivo per cui non fa più parte del parterre.

La Tropea non si è nascosta e, ancora una volta, ha parlato senza peli sulla lingua sui suoi ‘colleghi’. In particolare, ritiene che alcuni di loro si ritengano “dei vip lì dentro e non rispondono”. A questa dichiarazione, ha aggiunto che “tante donne” le avrebbero chiesto aiuto per la loro attività e lei, in cambio, non ha mai chiesto dei soldi. “Spero che se succeda a me in futuro, loro avranno la stessa accortezza”, ha affermato convinta. E non è finito qui il suo attacco:

“Si sentono dei vip. Se mi chiedono una foto mi imbarazzo. I Vip lì reputo altri, l’ho sempre detto. Non siamo nessuno, siamo donne e uomini che fanno un’esperienza di vita. Osannare queste persone mi sembra assurdo”

Aurora si riferisce soprattutto ai volti centrali del programma, senza fare nomi. A questo punto, la Tropea dopo UeD si è lasciata andare a un appunto sull’atteggiamento tenuto da Maria De Filippi nei suoi confronti. Un po’ tutti hanno notato che la conduttrice, in alcune occasioni, ha dimostrato di non essere particolarmente d’accordo con il comportamento dell’ex dama. La stessa Aurora l’ha intuito:

“Maria mi ha rimproverato tantissimo perché Gemma di continuo mi attaccava. Poi mi aveva stufato e ho minacciato di denunciarla. Maria si è arrabbiata e ha detto ‘cosa sono queste parole?!’ Io ho cercato di spiegarmi… Gemma che mi accusa, quello che mi fa le corna, Armando così… io sempre zitta, a un certo punto sbotti. Antipatie e simpatie ci stanno, ma bisogna darsi una regolata. Tante cose secondo me a Maria sfuggono, non se le ricorda. Maria è comunque una donna, può avere anche lei antipatie e simpatie, così come gli opinionisti che hanno i loro prediletti, sicuramente io non stavo così simpatica a Maria”

Non solo Aurora ha ribadito il suo pensiero sulle posizioni di Tina e Gianni, ma anche su quella tenuta dalla De Filippi. Sui due opinionisti è entrata anche nel dettaglio. Ritiene che la Cipollari sia più obiettiva, al contrario di Sperti. Si chiede perché sia “così incattivito” con lei ed è arrivata a pensare che sia “geloso e invidioso”. La Tropea ha sottolineato che Tina l’ha difesa varie volte, sebbene provasse antipatia per lei. “Poi anche lei quando le parte l’embolo dovrebbe un attimo regolarsi”, ha aggiunto.

Ha ricordato, però, che quando ha litigato furiosamente con Cristina Tenuta “sono andati un po’ tutti contro di lei”, avendo notato una certa esagerazione. Stesso discorso vale per Barbara De Santi. Ma ecco che “il giorno dopo sono stati tutti zitti e lì mi sono resa conto di essere da sola nel programma”.

Uomini e Donne: Aurora Tropea spiega perché non è più in studio

Ma perché Aurora ha lasciato UeD? A spiegarlo ci ha pensato lei stessa, durante questa diretta su Instagram. L’ex dama ha rivelato che in studio non c’è nessuno che le interessa davvero e su richiesta della redazione ha scelto di andare via:

“Io adoro tutte le persone della redazione perché mi hanno visto proprio al peggio, però mi hanno detto che se non mi piaceva nessuno non mi potevano più invitare in trasmissione. Però se avessi trovato qualcuno che mi piaceva li avrei potuti richiamare. Ci siamo sentiti con una signora a capo della redazione, però non trovato nessuno. Io sono d’accordo con loro, è giusto dare la possibilità anche ad altre donne di mettersi in gioco”

Detto ciò, la Tropea ha fatto notare che Gemma e Barbara frequenterebbero per mesi una persona, ma Tina e Gianni non le inviterebbero mai a lasciare il programma. E alla Galgani ha riservato qualche attacco, facendo presente che non ha mai portato le prove sulla segnalazione legata a Fabio.

Tiziana Riccardi replica alle dichiarazioni di Aurora dopo UeD

Intanto, è arrivata la prima replica alle parole di Aurora. Quest’ultima ha parlato dell’amicizia che è giunta al capolinea, in modo burrascoso, con Tiziana, anche lei oggi fuori dal parterre. La Riccardi ha scritto all’account Lollo Magazine su Instagram, rispondendo alle accuse:

“Non so come faccia a sapere le mie cose private. È una persona cattiva, mi sono stufata! Mi hanno dato la possibilità di tornare in trasmissione ma non sono voluta rientrare io, non è come dice lei. Sono stanca che questa persona parli di me, che sputi m***a, che si intrometta nelle mie amicizie che mi sono conquistata con fiducia e rispetto reciproco. Visto che lei sbandiera sempre denunce, dovrebbe fare attenzione perché tutti sono buoni a farle”

È probabile che anche altre persone decidano di replicare alle ultime dichiarazioni della Tropea nei prossimi giorni. Tiziana non ha di certo perso tempo e ha deciso di rispondere immediatamente.