UeD, Aurora al patibolo trova un paladino. Tina fa a pezzi Beatriz

A Uomini e Donne si accende uno nuovo scontro con Aurora Tropea come protagonista. Ciò avviene quando Gianni Sperti fa notare che la dama, durante un ballo, si è recata da Marco Antonio, dopo quanto accaduto poco prima con Emanuela. Aurora si difende spiegando di essere una “grande amica” del cavaliere, cosa che tra l’altro viene smentita. “Quando lo fa Barbara con Alessio va bene però? Lo sapevo che se mi avvicinavo a lui succedeva questo”, afferma Aurora.

De Santi si difende facendole notare che lei con Alessio ha avuto una conoscenza. “Sei talmente piccolo! Ma tu ce li hai dei sentimenti?”, tuona Aurora quando Gianni passa all’attacco. “Non ti permettere di dire che non ho sentimenti. Andare a rassicurare le persone non è il tuo ruolo, non fai parte della redazione”, replica l’opinionista. Interviene in sua difesa Patrizio, il cavaliere che sta uscendo con lei:

“Vedo un attacco verso questa donna… non appena si siede tutti contro. Io contesto i modi. Io vedo un film totalmente diverso da quello che viene raccontato qui su questa donna. Gianni la conosci tu fuori? Ma Armando l’altra volta perché è sceso?”

A prendere subito le difese di Armando ci pensano Roberta Di Padua e Barbara a Uomini e Donne. In particolare, quest’ultima fa notare che Incarnato non è presente in studio e quindi non ha senso parlare di lui. Interviene anche Cristina Tenuta, la quale mette in guardia Patrizio su Aurora. Maria De Filippi cerca di chiudere questo siparietto chiedendo a Patrizio e Aurora di parlare della loro serata. Quando il cavaliere elogia la dama, la conduttrice insiste sul fatto che dovrebbero parlare della loro serata.

“Io me la bacerei adesso”, afferma Patrizio, che dimostra di essere molto preso da Aurora. Non finisce qui il blocco, in quanto esce fuori che la dama non si sente attratta dal cavaliere. Nonostante ciò, vorrebbe proseguire la conoscenza e a lui questo sta bene. La decisione di Patrizio suscita dei sospetti, in quanto Gianni fa notare che si fa andare bene la considerazione di Aurora perché altrimenti dovrebbe tornarsene a casa, visto che è giunto nel programma per conoscere lei.

Uomini e Donne: Tina Cipollari una furia contro Beatriz e Raffaella

Brando siede al centro studio e Maria annuncia che Raffaella e Beatriz, sebbene siano andate via durante la precedente registrazione, hanno deciso di esserci. Le due corteggiatrici si difendono, accusate di essere incoerenti, facendo presente che per interesse verso una persona si fa anche questo. Arriva così la stoccata di Tina Cipollari contro Beatriz e Raffaella, ricevendo grandi applausi da parte dei telespettatori, che sui social la sostengono:

“Sì, quando mi piacciono le telecamere sì. L’amore delle telecamere supera l’amore per una persona. Costrette siete tornate come pecore”

Le due corteggiatrici, sotto attacco, dichiarano di aver riflettuto sui loro errori. Le tensioni sono finiscono qui. Va in onda l’esterna fatta da abitando con Giulia, la nuova corteggiatrice, con cui si è scambiato più di un bacio. Raffaella e Beatriz restano senza parole. Tina va poi su tutte le furie, quando Beatriz la cita: “Chiedi alla signora Tina che di amore ne sa”. Cipollari non si trattiene di fronte a questa frecciata e si scaglia contro Beatriz:

“Forse di amore ci ho capito poco, ma di persone come te ho il fiuto, stai tranquilla. Conta fino a dieci prima di dire queste cose. Tu sei finta, dal primo giorno che sei venuta qua. Preoccupati da come appari. Brando tu sei intelligente, non ti lasciare abbindolare da lei. Questa non è personalità, ma è furbizia”

Alla fine Brando resta colpito dal cambiamento di Beatrice, che appare più agguerrita, tanto che decide di ballare con lei.

UeD: Mattia torna per conoscere una dama e Ida sbotta

Maria De Filippi annuncia l’ingresso di Mattia, un ragazzo che aveva conosciuto Ida Platano durante il primo appuntamento al buio. Aveva, però, deciso di non iniziare una conoscenza con la nuova tronista, lasciando così lo studio. Oggi Mattia torna perché è rimasto affascinanti da Asnaa, la giovane dama del parterre del Trono Over. Ida si scalda e fa presente che anche Manuela ha un figlio come lei. La Platano crede, dunque, che la motivazione che Mattia ha usato per lasciare la sua corte non era fondata.

Interviene Barbara De Santi, la quale racconta di averlo poi incontrato in stazione dopo quella registrazione. A lei aveva detto di essersi sentito in difficoltà per il contesto sotto le telecamere. “Ora non ti senti più in difficoltà? Avevo ragione, io non vi ero piaciuta”, esclama Ida. Intanto, Manuela ammette che anche lei aveva notato in quella occasione Mattia e che tra loro c’era stato uno scambio di sguardi, cosa che aveva raccontato alla redazione. Pertanto, decide di conoscerlo.

Ida appare comunque felice per l’inizio di questa loro conoscenza, visto che entrambi ammettono di essersi subito notati, come quando avviene un colpo di fulmine.