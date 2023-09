UeD, assalto Aurora: “Ti tappo la bocca per sempre!”, è bufera

La puntata di Uomini e Donne inizia con il caso che vede protagonisti Aurora Tropea ed Elio Servo. Maria De Filippi si rende subito conto che Tina Cipollari è tesa. Così chiede all’opinionista cosa stia accadendo. A questo punto, Tina afferma di voler ascoltare la conversazione che c’è stata tra Aurora ed Elio nello studio di Canale 5, durante un ballo. La puntata scorsa si è conclusa con Gianni Sperti che ha fatto notare che tra i due c’era stata una conversazione.

L’opinionista non si aspettava di vedere questi due volti del Trono Over conversare ed è uscito subito fuori che stavano parlando di Tina e della sua recente litigata con Elio. Maria oggi accontenta la Cipollari e fa scendere lo schermo in modo da mostrare il momento. Elio, però, fa una richiesta: mandare in onda l’intera conversazione. Questo manda in tilt entrambi gli opinionisti, mentre la De Filippi decide di accettare e di rimandare tutto.

“Con questa richiesta stai mettendo in dubbio la buona fede della redazione che ha montato il video”, tuona Gianni a UeD, furioso. “Se tu vuoi sentire, o senti tutto o niente. Non vai a estrapolare quello che vuoi tu”, si difende Elio. Maria va avanti con la puntata e poi torna sulla questione non appena il video è pronto. La maggior parte dei telespettatori, anche chi solitamente non apprezza Aurora, non trova che ci sia qualcosa di grave nella loro conversazione. Anzi, c’è chi denuncia il fatto che Tina e Gianni potrebbero essersi accaniti contro Aurora ormai. Ecco le parole della Tropea durante questo ballo:

“Io non l’avrei fatto, non avrei salutato Tina. All’inizio ero come te, con Gianni… Poi non l’ho più fatto, vedi che ti si ritorce contro? Però io non mi sono mai permessa di dire a Gianni ‘cretino’. Hai quei due minuti che ti sale il sangue al cervello. Vedi? Da Gemma io non sarei mai andato dopo quello che ti ha fatto. Io non è che porto rancore, ma persone che ti offendono… Viene a mangiare e fa come la ragazzina. Il rispetto… Quando si supera il limite con la mancanza di rispetto, ti sto lontana”

Elio, però, non d’accordo, in quanto per lui non salutare Tina l’avrebbe fatto passare come una persona rancorosa. Una volta ascoltato questa conversazione, ecco che Tina si scaglia contro Aurora, accusandola di aver aizzato Elio. Al contrario, la Tropea fa notare di aver cercato di calmare il cavaliere, consigliandogli di non dire parolacce o insulti ai due opinionisti.

“Tu sei penosa, sei una brutta persona”, afferma furiosa Tina. Quest’ultima, inoltre, attacca Aurora, che cerca di intervenire: “Tu stai zitta che ti tappo la bocca per sempre”. La situazione si fa più tranquilla quando De Filippi decide di andare avanti, parlando della conoscenza che la Tropea ha appena iniziato con Marco. Quest’ultimo parla solo bene della dama, affrontando anche i due opinionisti.

in questo momento stanno attaccando inutilmente aurora che noia però sempre le stesse cose #uominiedonne pic.twitter.com/TRzhDVM1x9 — •tommi• |MYLOVEera????| (@gameoftommi) September 19, 2023

Pur di andare contro Aurora, stanno facendo una figuraccia dopo l'altra ????#uominiedonne — Gio – TV (@Gi01992) September 19, 2023

Giuro, sfugge alla mia comprensione come possa esserci gente che sostiene Aurora nonostante tutte le merdate che dice e che fa. Lancia il sasso, nasconde la mano e poi vuole pure fare la vittima. #uominiedonne — Jay Sí (@Jes912) September 19, 2023

Madonna non la reggo più aurora.. #uominiedonne — Je ???? (@Obriensgirl__) September 19, 2023

Adoro Tina, non reggo Sperti, ma con sta storia d'Aurora stanno rompendo pesantemente e senza motivo. DAI TAGLIA #uominiedonne pic.twitter.com/aBDvf24Nls — justVelvetRope ⬛️ ???? (@baboonjazzsoon) September 19, 2023

Uomini e Donne: Ida e Alessandro, presto la convivenza

Nel momento in cui si attende il filmato di Aurora ed Elio, Maria fa entrare in studio due ospiti, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex volti del Trono Over, dopo 10 mesi, sono ancora una coppia affiatata e innamorata. Il giovane ex cavaliere racconta come sta proseguendo la loro storia d’amore tra alti e bassi:

“Il problema è sempre stata la distanza. Questa distanza abbiamo cercato di abbatterla. Cerchiamo di vederci sempre, ma io, se passano 15 giorni, vado in crisi. Io le faccio presente i miei stati d’animo. Più va avanti e più il legame diventa forte. Una cosa che ci tengo a dire che Samu è sempre con noi. Non lo mettiamo sui social perché è un ragazzino e lo preserviamo il più possibile. Ho iniziato a vivere Ida come madre. Mi fa le sorprese e guida di notte, ma io non voglio. Vorrei saperlo prima, perché mi spavento che guida di notte sola”

Alessandro ammette di essere molto geloso, anche se lei lo è un po’ di più. Ci tiene, però, a precisare che prova per lei un grande amore. Intanto, Ida spiega cosa accade tra loro: “Io ho capito che lui ha bisogno di tempo e che le cose devono venire piano. Io sono piena di progetti e iniziative”. Non solo, Ida si dice pronta a trasferirsi per iniziare la convivenza con Alessandro.

In particolare, la Platano spiega che dal prossimo anno potrebbero iniziare a convivere, in quanto suo figlio finirà le scuole medie e potrà spostarsi. Intanto, Maria è curiosa di sapere se ci sono stati dei contatti tra lei e Riccardo Guarnieri. Ida assicura di non averlo più sentito e di aver imparato molto dalla loro storia. Gianni vuole, però, sapere se Alessandro vorrebbe avere un figlio con la Platano.

Vicinanza ammette che c’è stato un periodo in cui sentiva il bisogno di diventare padre. Ora vorrebbe che le cose avvenissero senza fare alcun programma.