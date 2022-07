UeD Armando, verità sui look e segnalazione: “Abito a due passi da lui…”

Armando Incarnato di Uomini e Donne cambia spesso look, attraverso i capelli. Tra colori, acconciature e tagli, il tanto discusso cavaliere del Trono Over viene ormai da tempo preso in giro sui social da vari telespettatori. Nell’edizione del programma di Maria De Filippi che si è appena conclusa, sfoggiava vari look che venivano usati per sbeffeggiarlo. D’altronde Armando è un personaggio assai discusso del dating show di Canale 5 e sono in tanti a criticare il suo atteggiamento. In questi giorni, anche se la trasmissione televisiva è in pausa estiva, Incarnato continua a essere protagonista sui social per via dei suoi cambi look.

Sono stati addirittura realizzati dei video che vedono in sequenza gli scatti dei suoi cambi look. Oggi Armando decide di spiegare il motivo per cui si ritrova spesso a cambiare colore, taglio e acconciatura dei suoi capelli. Attraverso un video in cui si mostra intento a fare, sembrerebbe, una tinta, il cavaliere napoletano riporta il detto “impara l’arte e mettila da parte” e chiede ai suoi follower se serva oppure no nella vita. “Secondo voi perché sto facendo i capelli e soprattutto perché cambio sempre look?”, domanda al pubblico che lo segue su Instagram. Ed ecco spiegata la verità:

“È semplice, quando uno vuole stare per ca..i suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni 7/8 cambia colore ai capelli. Come una volta facevano quelli là che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere. Io cambio colore dei capelli e ma sò forte eh! Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi loook, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c..o. Quando capirete chi sono e come sono sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio”

E i commenti per Armando del Trono Over di Ued, su cui sono arrivate delle news riguardanti le prime registrazioni, non tardano ad arrivare. Sotto qualche post che condivide questo suo ‘segreto’. C’è chi lo accusa di essere troppo convinto e lo invita a restare con i piedi per terra. Chi spera che sia ironico e chi invece gli fa notare che se proprio non voleva essere riconosciuto avrebbe dovuto evitare di andare in tv.

“Giustamente Brad Pitt non vuole essere riconosciuto per strada, povera Italia”, scrive qualcuno. Ma tra i commenti si fa notare quello di un’utente che dichiara di abitare vicino a dove vive Incarnato e che, dunque, lo conosce. Ovviamente, queste affermazioni vanno prese con le pinze, in quanto potrebbe non rappresentare la realtà.

“Vivo a due passi da dove abita lui, credetemi neanche la mamma se lo ca.a! Vi giuro! Che devo raccontarvi… è solamente un esaltato antipatico e nessuno se lo ca.a di striscio. Presuntuoso e arrogante”

Questa la segnalazione fatta da questa ragazza tra i commenti di un post su Instagram che riguarda, appunto, la spiegazione di Armando Incarnato sui suoi cambi look. Di certo, il cavaliere napoletano non è tra i più amati del parterre del Trono Over. In tanti non approvano il suo modo di fare e credono che non sia lì per cercare l’amore. Inoltre, è spesso accusato di essere una persona presuntuosa con chi ha di fronte.