UeD, Armando diventa virale sul Web: il motivo è esilarante, delirio social

La tiktoker Issamell ha caricato nelle scorse ore un divertentissimo video, già visualizzato migliaia di volte su TikTok e diventato virale in men che non si dica, dove possiamo notare tutte le innumerevoli e particolarissime pettinature del corteggiatore di Uomini e Donne, Armando Incarnato.

La clip (qui la potete recuperare) è stata ripresa anche su Twitter da alcune utenti, regalando ulteriore fama ad un video che aveva fin dalle premesse tutte le caratteristiche giuste per essere ricondiviso da centinaia di utenti. La ragazza ha un canale basato interamente sulla trasmissione di Maria De Filippi, che prende ironicamente in giro caricando spezzoni delle puntate, compilation, montaggi e chi più ne ha più ne metta.

Quando un’altra ragazza ha chiesto a Issamell di creare un mash-up con tutte le pettinature di Armando nel corso degli anni, la tiktoker non si è certo tirata indietro. Issamell ha così messo insieme una valanga di vecchi video dove il corteggiatore sfoggiava un’infinità di (bizzarri) tagli diversi. L’utente ha poi “condito” la clip con I’ll be there for you, storica sigla del serial Friends, come colonna sonora.

Il risultato finale è a dir poco da applausi. Nel video, Armando viene accostato, nell’ordine, a Damon Salvatore di Vampire Diaries, Aladdin, Dua Lipa, Lucifer, David Beckham, Giordana Angi, Edward Cullen di Twilight, Antonello Venditti, Orlando Bloom e John Wick.

Questa, tra l’altro, non è certo la prima volta che Armando viene preso in giro dal web per le sue scelte di stile, come dire, originali.

Armando Incarnato sbeffeggiato su Twitter per i capelli: la sua risposta

Già lo scorso anno erano stati in molti a criticare il look di Armando in studio. Sul web erano infatti apparsi decine di tweet che si burlavano della sua chioma. I commenti più acidi, inoltre, facevano riferimento anche agli outfit sfoggiati dal corteggiatore.

Armando, dal canto suo, si era sentito in dovere di rispondere con una serie di frasi sibilline. “Me ne fo…o” aveva scritto fra le altre cose il protagonista di UeD, anche se non era chiaro se stesse effettivamente facendo riferimento proprio alle critiche riguardo al suo aspetto esteriore.

Chi lo sa se Armando, a questo punto, ha già visto il video di TikTok di cui tutti parlano, e come potrebbe prenderla. Magari un po’ più di filosofia?