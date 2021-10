Il look sfoggiato da Incarnato nelle ultime puntate ha scatenato l’ilarità dei social, ma lui non ci sta e risponde con dei video

I capelli di Armando Incarnato sono stati grandi protagonisti delle ultime puntate di Uomini e Donne. Non è la prima volta che il protagonista del Trono Over stupisce il pubblico con i suoi look, ma stavolta il Web si è scatenato più delle altre volte. I capelli lisci, stiratissimi e quasi a caschetto di Armando insomma non sono passati inosservati. Anzi, l’impressione è che il pubblico si sia distratto con i capelli e non sia riuscito a prendere sul serio ciò che diceva quando era inquadrato. Ahinoi, però, Armando non gode di particolare simpatia né fiducia da parte del pubblico, per cui i capelli potrebbero essere stati solo una scusa per il non prenderlo sul serio. In ogni caso, i commenti sono stati numerosissimi in questi giorni.

Su Twitter in particolare ci sono stati commenti divertenti e altri meno. Molti hanno paragonato Armando con i nuovi capelli a Lord Farquaad, il personaggio di Shrek. Ma a quanto pare non tutti si sono limitati a commentare sui social, in piazza diciamo, perché ad Armando potrebbero essere arrivati diversi messaggi in merito. Dalla sua reazione è parso di capire questo, almeno.

Armando ha registrato un video tra le stories di Instagram per replicare a questi commenti. Pare che gli abbiano chiesto cosa ha combinato con i capelli, ma a lui questa domanda fa ridere, ha specificato. “Era una piega, avevo i capelli lisci, forse ho sbagliato la riga”, queste le sue parole. Non è un problema per lui aver sbagliato un look, comunque, e lo ha detto in modo chiaro e preciso. Né pare si sia offeso per i commenti, visto che ha detto di essere una persona che ironizza molto su sé stessa. Detto ciò è passato a colpire chi gli ha fatto notare il look forse un po’ rétro:

“Mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e ha ironizzato su di me non ha capelli in testa. Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente”

Armando Incarnato è a suo agio con i nuovi capelli a Uomini e Donne. Ha invitato gli spettatori a concentrarsi su altro, per esempio sui gesti carini e la galanteria di un uomo nei confronti di una donna. Di sicuro si è riferito alla rosa che ha fatto recapitare a Jessica in camerino, sperando di conquistarla. “State rompendo le scatole per i capelli. Riprendetevi, la vita è altro”, ha chiosato.