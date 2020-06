UeD Armando Incarnato, sfogo dopo puntate: “È più facile”, le accuse

Armando Incarnato dopo Uomini e Donne, lo sfogo del Cavaliere sulla trasmissione

Anche questa stagione di Uomini e Donne sta volgendo a termine e pure quest’anno Armando Incarnato è stato suo malgrado uno tra i protagonisti della trasmissione. Diciamo suo malgrado perché il Cavaliere del Trono Over ha persino fatto infuriare Maria De Filippi e nelle ultime puntate è stato di nuovo attaccato (ingiustamente) per via di una sua presunta storia fuori con Jeanette. Ne abbiamo viste di ogni insomma, ed è probabile che l’ultimo post pubblicato dal Cavaliere faccia riferimento proprio alla sua esperienza nel programma di Canale 5. Di cosa parliamo? Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, Armando: “Facile puntarmi il dito”

“È più facile puntarmi il dito – scrive Armando a commento di una foto in cui lo si vede indossare degli abiti sportivi – che tendermi la mano. Chi cerca amore tende la mano, chi ha in mente altro punta il dito”. A puntare il dito contro Incarnato sono stati in tanti, Gianni Sperti soprattutto che da tempo ormai non perde occasione per ricordare a tutti che sarebbe fidanzato con Jeanette: situazione che è diventata insostenibile perché da una parte Sperti non ha le prove per dirlo, quindi dovrebbe tacere, dall’altra una delle recenti puntate ha dimostrato l’esatto contrario, quando Armando è uscito furioso dallo studio attaccando proprio Jeanette. E a meno che Armando non sia un attore navigato dubitiamo che stesse fingendo in quell’occasione.

Trono Over Armando, quale futuro per il Cavaliere in trasmissione?

Quale sarà il futuro di Incarnato in trasmissione? Il Cavaliere si sta facendo notare soprattutto per le polemiche e anche se cerca di conoscere qualche Dama alla fine tutto termina nel peggiore dei modi, tra accuse, rivendicazioni, varie ed eventuali. Questa stagione è finita, e dubitiamo che la redazione non lo richiami, visto che è uno dei Cavalieri che creano più dinamiche in studio; si spera però che dall’anno prossimo riesca a costruire qualcosa di solido con qualcuna delle Dame perché in fin dei conti il Trono Over nasce con questi presupposti. E non per litigare ogni volta con Sperti.