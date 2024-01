UeD anticipazioni, Tina spiazza. Chi chiude e chi ritrova la pace

Una registrazione di Uomini e Donne tranquilla quella svolta il 23 gennaio 2024, secondo quanto riportano le anticipazioni. Stando ai dettagli svelati da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, non c’è stata nessuna scelta e non è stato presentato un nuovo tronista. Dopo aver assistito al momento in cui Cristian ha scelto Valentina, molti telespettatori avevano ipotizzato che oggi anche Brando avrebbe finito il suo percorso oppure che sarebbe arrivato un nuovo tronista. Invece no.

Nella nuova registrazione che andrà in onda in queste settimane, sono stati protagonisti Barbara De Santi e Orfeo. Pare che l’attenzione si sia focalizzato soprattutto su questi due Over che hanno deciso di chiudere la loro conoscenza. Le anticipazioni segnalano che Barbara ha ribadito che non le piace il carattere di lui.

A regalare il colpo di scena ci ha pensato Tina Cipollari, la quale ha ballato al centro studio con Orfeo. Restando sul Trono Over, le anticipazioni di UeD rivelano che Luciano e la dama Ida hanno chiuso la loro conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni: Brando ancora diviso, Ida ritrova la pace con Mario

Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo la registrazione di ieri, Brando ha dovuto rincorrere sia Beatriz che Raffaella. Dunque, il tronista sembrerebbe essere ancora diviso tra le due corteggiatrici, tanto che non si è parlato di scelta. Non si sa, pertanto, quando Brando sceglierà.

Ida Platano è sempre più vicina a Mario, sebbene tra loro ci siano spesso forti litigi e arrivino segnalazioni sulla vita di lui fuori dagli studi di Canale 5. Le anticipazioni rivelano, infatti, che tra loro è tornato il sereno e che durante la nuova esterna c’è stato molto feeling. Gli altri corteggiatori in studio non sono intervenuti. Va precisato che tra loro non c’è più Ernesto Russo, il quale ha lasciato il programma di Maria De Filippi in una delle recenti registrazioni.

La tronista ha dimostrato di essere fortemente interessata a Mario. Questo ormai è sotto gli occhi di tutti ed Ernesto non ha potuto di certo sottovalutare i tanti gesti di Ida nei confronti del suo rivale. Ora non resta che attendere per scoprire quando Brando e Ida faranno le loro rispettive scelte!