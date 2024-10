UeD anticipazioni: strana registrazione, Mario sgancia altre bombe

Registrazione insolita quella di Uomini e Donne svolta il 14 ottobre 2024, secondo le anticipazioni. Sembra che oggi i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico siano stati nello studio di Canale 5 per poco tempo. Ma è comunque bastato per avere dei colpi di scena da parte di dame e cavalieri. Infatti, tronisti e corteggiatori non hanno avuto il loro solito spazio. Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli hanno preso parte alla registrazione, ma senza parlare dei loro percorsi.

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazione insolita, confessioni di Cusitore

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la registrazione di oggi rappresenta una singola puntata. Solitamente viene suddivisa in tre appuntamenti televisivi. Invece, questa registrazione andrà in onda tutta intera in un’unica puntata. Non si sa il motivo di questa decisione. Sebbene ci sia stato poco tempo a disposizione, il Trono Over ha avuto modo di creare i suoi colpacci. Partendo da Gemma Galgani, sta continuando a conoscere il nuovo cavaliere, Fabio.

Quest’ultimo è più giovane di lei e ha colpito l’attenzione della dama torinese, che nella puntata andata in onda oggi ha chiuso definitivamente con Valerio. Le anticipazioni di UeD segnalano che Gemma è entusiasta di questa nuova frequentazione. In studio, hanno ballato insieme e lui ha attirato l’attenzione per il suo modo di scendere ‘in pista’. Maria De Filippi ha dedicato uno spazio anche a Mario Cusitore, che al centro studio ha chiuso con Morena e Margherita.

Prima di fare ciò, il cavaliere ha sganciato altre bombe su entrambe le dame questa volta. In una recente registrazione, che ancora deve andare in onda, Mario ha raccontato dei dettagli piccanti sulla sua uscita con Morena, che hanno fatto discutere. In quella svolta oggi, ha nuovamente sconvolto tutti. Cusitore ha raccontato di aver trascorso una notte di passione con Margherita. Non solo, ha anche svelato di aver avuto un incontro passionale di nuovo con Morena. “Fino alle 8 del mattino”, si legge.

Alla fine, sebbene la passione fosse scattata, Mario ha deciso di chiudere con entrambe, non sentendo di aver creato un trasporto mentale. Intanto, Barbara De Santi ha chiuso la conoscenza che stava mandando avanti con il cavaliere che era sceso per lei.