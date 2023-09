UeD anticipazioni, pesante lite e minacce di denuncia. Verità su Tinì

Maria De Filippi continua a registrare nuove puntate per l’edizione di Uomini e Donne 2023/2024. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 11 settembre 2023 e già le anticipazioni segnalano importanti colpi di scena. Nella registrazione di questo pomeriggio, che andrà in onda nelle prossime settimane suddivisa in più puntate, la parte dedicata al Trono Over è stata caratterizzata da “una mega lite”. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, a scontrarsi ancora una volta sono stati Gianni Sperti e Aurora Tropea.

“Gli animi si sono scaldati un sacco”, si legge. Dunque, sembra proprio che tra l’opinionista e la dama sia nata effettivamente una discussione davvero molto accesa e questa non sarebbe la prima volta che accade. Non si conoscono i motivi che hanno portato Gianni e Aurora a litigare, ma è noto ormai ai telespettatori che i due non vanno per nulla d’accordo in quello studio. Secondo quanto riporta TrashTvStellare, pare che Gianni oggi abbia avvertito Aurora: se continuerà ad accusarlo di violenza verbale la denuncerà.

Intanto, è stata confermata la presenza di Tinì nel ruolo di opinionista. In questi giorni si parlava di un’ipotetica uscita di scena per la Cansino. Invece è ancora presente nel programma. Semplicemente non ha potuto prendere parte alle prime registrazioni di Uomini e Donne, le cui puntate a quanto pare avranno una diversa durata. Per quanto riguarda Armando Incarnato, non ci sono ancora notizie. Il cavaliere napoletano risulta ancora assente e, quindi, sembra ormai certo che non farà parte di questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Non è comunque escluso che più avanti possa fare ritorno nel parterre, visto che sul suo profilo Instagram dichiara di essere ancora in vacanza. Discorso diverso, invece, per Riccardo Guarnieri, il quale pare proprio abbia trovato l’amore al di fuori del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: una corteggiatrice contesa

Passando al Trono Classico, c’è già una corteggiatrice contesa dai due tronisti Brando e Cristian. Si tratta di Beatrix, la quale è uscita anche questa settimana con entrambi. Cristian, però, non ha preso bene la sua posizione, tanto che innervosito ha lasciato il centro studio e si è risistemato sul suo Trono. Per quanto riguarda Manuela Carriero, per il momento, non ci sono novità da segnalare.