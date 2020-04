UeD anticipazioni, scelte Giovanna e Gemma: chi rivedranno il 4 maggio

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà a Gemma Galgani e Giovanna Abate nelle nuove puntate

Ormai ci siamo: mancano pochissimi giorni al 4 maggio, quindi all’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne che si porranno in continuità non solo rispetto alle ultime andate in onda ma anche rispetto a quello che abbiamo lasciato prima del cambiamento del format dovuto al Covid-19. Ciò significa che il Trono Over proseguirà con alcune delle sue storie mentre il Trono Classico riprenderà da Giovanna Abate, Leonardo e Alchimista senza escludere un eventuale confronto con Sammy Hassan e Alessandro Graziani (sempre che quest’ultimo non abbia deciso di lasciare il programma dopo la puntata di ieri). Cerchiamo di fare il punto della situazione su ciò che vedremo nelle prossime puntate dicendo sin da subito che quando parliamo di Over e Classico facciamo riferimento alle loro storie e ai loro contenuti: non sappiamo ancora se le puntate saranno divise come un tempo.

Uomini e Donne anticipazioni, cinque i corteggiatori rimasti

Oggi Maria De Filippi si è detta convinta dell’esperimento fatto con le chat e parlando con Mario Manca di Vanity Fair ha commentato come positivi i dati ottenuti dalla nuova formula. Maria insomma non ha alcuna intenzione di rinunciare del tutto alla formula sperimentata, tant’è che lo stesso Temptation Island potrebbe virare verso il format di UeD che abbiamo visto,ed è per questo che le prossime puntate saranno incentrate almeno inizialmente su coloro che Gemma e Giovanna hanno conosciuto virtualmente. Non tutti però supereranno la selezione, nel senso che la Abate e la Galgani hanno scartato un po’ di corteggiatori e alla fine sono rimaste con cinque persone: la prima con Leonardo e Alchimista, la seconda con Occhi blu, Cuore di poeta e Sirius, come anticipato dalla stessa De Filippi a Vanity Fair.

News Uomini e Donne, Sammy Hassan e Giovanna: il rapporto continua

Non sappiamo ancora come saranno organizzate le puntate ma è sicuro che Gemma entrerà in una sorta di imbuto che la condurrà dai suoi tre corteggiatori, mentre pare che per Giovanna l’incontro con i suoi due ragazzi sarà molto meno folkloristico. Ciò non significa che la Abate rinuncerà a Sammy perché, se ieri sembrava che la tronista avesse eliminato il ragazzo, nelle ultime ore abbiamo appreso che ci sarà un colpo di scena proprio nelle prossime registrazioni. Giovanna si è detta felice di aver conosciuto gente in un modo diverso dal solito, ed è per questo che crediamo che la fine della trasmissione potrebbe riservarci non poche sorprese. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.