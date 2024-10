UeD anticipazioni: De Filippi (ri)sceglie Gemma, ritorni e assenze

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne vedono il Trono Over ancora al centro delle dinamiche delle registrazioni. In quella svolta oggi, 15 ottobre 2024, Maria De Filippi continua a scegliere Gemma Galgani per regalare nuovi colpi di scena. Nel frattempo, nel parterre un’assenza fa parlare. Intanto, fa il suo ritorno Tony di Temptation Island per la nuova sfilata delle dame. Per quanto riguarda il Trono Classico, ci sono novità per Alessio Pecorelli e Martin De Ioannon.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma in pista, sfilata e Armando assente

Gemma ogni tanto resuscita. Dopo un periodo trascorso nell’ombra, ecco che la redazione e Maria De Filippi tornano ai vecchi tempi e puntano di nuovo sulla Galgani. Quest’ultima sta regalando dei colpi di scena in questa nuova edizione. In particolare, il pubblico l’ha vista protagonista di uno show con Valerio, il quale dopo tante polemiche ha lasciato il programma. Gemma non se n’è rimasta con le mani in mano, anzi.

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la Galgani è uscita con Fabio a cena, durante la quale hanno mangiato ostriche. Sia in esterna che in studio, la storica dama del Trono Over è apparsa parecchio felice. Dunque, sembra proprio che Fabio sia riuscito a conquistare il suo interesse. I due in studio hanno anche ballato una lambada, nel corso della registrazione di oggi.

Stando alle anticipazioni di UeD, Sabrina sta andando avanti. Dopo quanto accaduto nella puntata di oggi, la dama ha chiuso la sua conoscenza con Gabriele. Ora sta conoscendo due nuovi cavalieri. Invece, Gabriele è uscito con Ilaria, ma non è andata bene. Pare che lei voglia avere dei figli, mentre lui no. Una parte della registrazione è stata poi dedicata alla sfilata delle dame, condotta da Tony di Temptation Island e vinta da Sabrina.

Di Mario Cusitore non si è parlato oggi. Invece, Armando Incarnato non era presente in studio. Pare che anche nella registrazione di ieri, il cavaliere napoletano non fosse nello studio di Canale 5.

Anticipazioni UeD: nuove svolte per Martina e Alessio

Alessio Pecorelli ha riaccolto una corteggiatrice alla sua corte. Si tratta di Amal, con cui è anche uscito in esterna. Quest’ultima, sia per volere di Michele Longobardi che di Alessio, aveva lasciato il programma. Ora le anticipazioni segnalano il suo ritorno. Intanto, Martina De Ioannon sta conoscendo un nuovo corteggiatore, con cui ha ballato in studio. La tronista, nella puntata andata in onda oggi, è apparsa molto interessata al Ciro, con cui ha già avuto i primi scontri.