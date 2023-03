UeD, animi accesi dentro e fuori lo studio: sfilata bomba e querele

Nello studio di Uomini e Donne si scaldano gli animi con la sfilata delle dame con il tema ‘Ti lascio senza fiato’. In particolare quando sale sulla passarella Aurora Tropea si accendono le polemiche, ma non mancano anche nelle successive sfilate. La prima a sfilare è Gemma Galgani, la quale propone una sua versione della scena del celebre film Pretty Woman in cui Richard Gere suona il pianoforte di fronte a Julia Roberts. E Gianni Sperti vorrebbe dar vita a uno show, facendo sì che la dama torinese si esibisca con Silvio in questa scena, che nelle pellicola è molto passionale.

“Dai fallo per me”, chiede Gianni. Ma Gemma dopo aver fatto la sua sfilata, mostrando la sua sensualità e dando vita a un momento indimenticabile. La Galgani non si tira mai indietro e in questi casi riesce sempre a sorprendere tutti. Dopo di lei sfila Roberta Di Padua, ma non colpisce più di tanto, in quanto non porta sulla passerella qualcosa di originale. Ed ecco che arriva Aurora vestita da gatta. La sua esibizione scatena Gianni e Tina Cipollari.

“Oserei dire orrenda. Orribile, una delle esibizioni più brutte”, afferma la seconda. Aurora cerca di prendere il tutto con ironia e regala a Gianni una tazza. L’opinionista accetta il dono, ma non cambierà per questo la sua posizione.

“Grande para**la. Accetto il regalo, ma sappi che rimarrai sempre te stesso. Te lo dico, la sfilata era orribile. Io ti ho detto che è stato orribile vedendoti con un topo in bocca”

Altre polemiche nascono con Paola, la quale dà vita a un’esibizione inaspettata. Con un lungo abito e un cuscino, la dama tanto discussa mette in scena una scena struggente, mentre appare triste e pronta a piangere. “Ma avete scambiato la passerella per un modo di fare i provini per un film?”, chiede Gianni Sperti.

Claudio ammette che fa fatica a credere ciò che dice ed entra in scena Armando Incarnato. Esce fuori che Paola è stata giudice in una giuria che valuta le pizze in una pizzeria. Qui il proprietario l’ha riconosciuta e le ha fatto sapere che il cavaliere napoletano è un suo cliente. “Lui mi ha detto facciamogli una video chiamata”, racconta Paola. Ma Armando si scaglia contro di lei:

“Sì e tu gli hai detto di chiamarmi. Poi hai detto: ‘Non posso rilasciare foto perché il mio manager me lo vieta’. Il tempo è galantuomo e farà capire tutto di tutti”

Prima della fine di questo scontro, la dama sfodera il suo ultimo attacco: “Tu non vieni qui per cercare l’amore ma per infangare gli altri”. Si riaccendono le polemiche anche con la sfilata di Cristina Tenuta. Interviene Alessio che dà la metà del voto che secondo lui merita l’esibizione perché sente di essere stato preso in giro da lei, durante la loro brevissima conoscenza.

Il cavaliere è furioso e Gianni crede che da parte ci sia solo risentimento per essere stato rifiutato. Tina prende la palla al balzo per attaccare Cristina, che a detta sua starebbe seduta nel parterre senza far nulla per trovare l’amore. Tra un’accusa e l’altra, alla fine nasce un battibecco tra Gianni e Roberta. L’opinionista crede che allora Tina dovrebbe prendersela anche con la Di Padua.

Ma mentre c’è questa piccola discussione, improvvisamente Roberta si alza in piedi e inveisce contro Nicole Santinelli. “Hai rotto che quando parla Gianni fai queste facce”, dichiara urlando la Di Padua rivolgendosi alla nuova tronista. “Mi stai sul ca**o proprio”, continua. Gianni difende subito la ragazza, mentre Roberta è scatenatissima.

“Lei si arrabbia con la donna che ha scelto l’uomo che voleva lei. Ma pigliatela con lui”, afferma Sperti. La Di Padua si lamenta del fatto che Nicole ha parlato di lei durante le sue esterne. “Io sono educata e aspetto che finisci di parlare”, dichiara la tronista, mostrandosi calma mentre Roberta urla. “A me hanno insegnato a dire le cose in faccia! Ma tanto verrai fuori”, conclude la dama.

Tra Roberta e Nicole non corre buon sangue. La Di Padua, qualche tempo fa, ha palesato più volte il suo interesse verso il corteggiatore Andrea, il quale le ha risposto sempre con un due di picche. Questo ha fatto nascere dei dissapori tra la dama del Trono Over e la tronista. Qui di seguito la classifica della sfilata, con un primo posto meritato a detta degli opinionisti.

Michela Gemma Roberta – Silvia – Laura Tiziana Gabriella Cristina Paola Carla Aurora

UeD, Alessandro Schiavone risponde alla querela di Desdemona

Periodo di querele per alcuni volti del programma. Proprio oggi un ex cavaliere che è stato querelato rompe il silenzio. A scatenare il caos è stata Desdemona Bolzano, la quale è finita al centro della scena con l’accusa di aver sfruttato il programma solo ed esclusivamente per trovare un futuro lavorativo in televisione. Dopo quanto accaduto, la maggior parte del pubblico è convinta che non ci fosse l’intenzione da parte di Desdemona di trovare l’amore.

Dopo essere stata invitata a lasciare il programma, la Bolzano ha lanciato anche delle frecciate. Non è passato inosservato il suo attacco diretto al programma di Maria De Filippi: “So che Uomini e Donne vi ha abituato alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera!”. Questo riferendosi alla sua conoscenza con Giuseppe, conosciuto nella trasmissione.

Ma in realtà sono tante le coppie che hanno dimostrato nel tempo di avere trovato l’amore a UeD. Tante storie si sono poi evolute, arrivando a matrimonio e figli. Solo di recente Alessia Cammarota ha annunciato di aspettare il terzo figlio con Aldo Palmeri e ancora Andrea Dal Corso ha chiesto a Teresa Langella di diventare sua moglie dopo anni di relazione.

Ci sono altri esempi del Trono Over anche, come Caterina e Biagio, Luisa e Salvio, Isabella e Fabio. Questo non è stato l’unico intervento social di Desdemona da quando ha detto addio al programma. Tra i tanti messaggi l’ex dama ha fatto sapere di aver agito legalmente contro Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone. Quest’ultimo si svela con Il Sussidiario, dove vuole smentire le accuse.

Schiavone è amareggiato e ha affermato: “Non ho mandato nessun audio ad Armando. Sicuramente questa calunnia la discuteremo nelle sedi opportune”. Detto ciò, fa sapere di volere un futuro nel mondo della televisione.

“Pensa male di me e io sto a casa mia con il mio lavoro e non penso più a quella situazione di Uomini e donne. Sicuramente é una delusione ricevuta da lei, credevo fosse rimasto il rispetto per quanto c’é stato tra di noi. Io sono ancora single e sono uscito dal programma di Uomini e donne, per risolvere delle questioni, e c’é il lavoro che mi tiene occupato. La cosa che mi ha fatto piacere é aver ricevuto messaggi di donne dispiaciute che io fossi fuori da Uomini e e donne. Mi ha spinto a pensare a un futuro per un’altra cosa”

In particolare, l’ex cavaliere si candida a diventare un concorrente dell’Isola dei Famosi o uno dei tentatori a Temptation Island.