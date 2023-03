A pochissime ore di distanza dal lieto annuncio ai fan, l’ex volto di Uomini e Donne Alessia Cammarota ha deciso di fare un altro piccolo regalo a tutte le persone che la seguono sui social, svelando in anteprima il sesso del bebè che porta in grembo che arriverà nei prossimi mesi. Per l’occasione, lei e il compagno Aldo Palmeri hanno scelto di “assoldare” i loro primi due figli (e futuri fratelloni) Nicolò e Leonardo, protagonisti di un contenuto social davvero molto simpatico (e soprattutto molto più sobrio di tanti gender reveal party).

Ecco dunque che i due bambini, seduti davanti alla telecamera dello smartphone dei genitori, hanno avuto l’occasione di rivelare al popolo del web che il bebé che Alessia Cammarota porta in grembo è un altro maschietto, il terzo di questa simpatica combriccola. “Sapete una cosa? Il bimbo nella pancia della mamma…è un maschietto!” hanno commentato i due, sorridenti e felici per questo nuovo fiocco azzurro in arrivo.

Tantissimi i commenti divertiti sotto alla clip: sono stati in molti, a proposito, a scherzare sul fatto che la Cammarota rimarrà ancora a lungo l’unica vera regina della casa (a meno che non arrivi un quarto elemento in famiglia!): “beata tra i principi” scrive qualcuno, mentre altri commentando che per lei “è destino” e che “sarà coccolata da tutti questi uomini”.

L’emozionante annuncio della terza gravidanza di Alessia Cammarota: perché è così speciale

La conferma della positività del test di gravidanza è arrivata proprio pochissimi giorni fa, lo scorso 7 marzo. Si è trattato di un annuncio particolarmente toccante e anche straziante, vista la difficile storia che Alessia Cammarota ha alle spalle. Subito dopo i primi due figli, infatti, lei e il compagno Aldo Palmeri avevano provato ad arrivare a quota tre: tuttavia, nel 2021 l’ex volto di UeD aveva dovuto affrontare il terribile dramma dell’aborto.

Si era trattato, tra l’altro, di un momento per lei talmente drammatico da averla spinta (ai tempi) a non voler nemmeno più provare di avere figli. A lungo, inoltre, l’influencer si era anche sentita in dovere di rimanere un po’ distante dai social, per prendersi cura di sé stessa in un periodo ovviamente più complicato del previsto.

Dopo l’aborto erano per lei iniziati mesi davvero molto complessi. Per diverso tempo Alessia Cammarota era stata obbligata a seguire una serie di cure, terminate le quali sperava di tornare alla normalità. Tuttavia, per diverso tempo il test di gravidanza continuava ad uscirle negativo, facendole piano piano perdere la speranza. Tutto questo, ovviamente, fino alla graditissima scoperta dei giorni scorsi.