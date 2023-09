UeD, Angelica già regna: Gero torna? Svelato cos’è successo dopo

Puntata scoppietta per le dame di Uomini e Donne. A scombussolare gli animi ci pensa Gero Natale. Prima di farlo entrare in studio, Maria De Filippi manda in onda una clip che mostra Angelica mentre si sfoga dopo la scorsa registrazione. La dama non ha trattenuto le lacrime e oggi in studio appare davvero furiosa. Infatti, racconta che Gero è improvvisamente sparito e non ha neppure risposto a un suo messaggio.

“Quella sera lui è venuto con me nel mio albergo e ci siamo baciati di nuovo, perché con Gero c’è questa attrazione fisica. Lui dice che non pensava che fossi così avanti, ma io credo che certe cose si sentano in due. La prima serata abbiamo condiviso tanto e credo che l’abbia sentita anche lui questa cosa. Di mettermi in un game di questo tipo non mi va. Ti chiedo Maria se posso sedermi al mio posto, perché non ha senso”

Così Angelica chiude la conoscenza con Gero definitivamente, prima ancora che lui scenda le scale. In tutto questo, la nuova dama del Trono Over conquista il pubblico fan del programma, anche se c’è qualcuno che è convinto che dopo un bacio si sia fatta un film tutto suo. Di sicuro, Angelica potrebbe diventare un nuovo volto protagonista del programma!

Intanto, resta seduta al centro studio Cristina Tenuta, la quale racconta che questa situazione non le piace, anche perché il cavaliere non la cerca mai, ma è sempre lei a farlo. A questo punto, Gero fa sapere di vedere la dama solo come un’amica.

Intanto, Gianni Sperti perde la pazienza con Gero, per il suo modo di fare. In particolare, l’opinionista non riesce a capire come faccia a essere così freddo dal momento che ha visto Angelica, che ha baciato due volte, piangere. Il cavaliere comunque spiega di essere ancora molto interessato ad Angelica, che nello studio di UeD appare ancora molto arrabbiata.

Infatti, la dama non si spiega come faccia a essere interessato se non le ha neanche più risposto ai messaggi. “Mi devi dare l’opportunità di conoscere altre donne. Un po’ di leggerezza!”, così Gero cerca di far capire ad Angelica cosa vorrebbe. I due, però, non trovano un punto di incontro e il cavaliere continua a parlare di leggerezza.

Quando Maria De Filippi gli chiede con chi vorrebbe ballare, risponde “Claudia”. Quest’ultima è stata attaccata duramente da Roberta Di Padua, Cristina Tenuta e Angelica, nel corso della puntata di ieri, perché tende a voler frequentare più persone in una volta. Non solo, ha baciato Alessio, si mostra gelosa nei suoi confronti, però lei esce con altri cavalieri.

Appena Gero fa il suo nome, Claudia scatta subito dalla sua sedia e raggiunge il centro studio. Le altre dame passano subito all’attacco, riprendendo il discorso precedente. Così Claudia le chiama represse e Roberta si sente colpita. “Repressa a chi? Io repressa non sono. Ti garantisco che non funziona così nella vita normale”, afferma urlando la Di Padua.

Maria ride nel vedere la dama di Cassino così alterata e le permette di parlare. Claudia giustifica il suo ballo con Gero così: “Mi dispiaceva che nessuna avrebbe ballato con lui”, ma non convince. Infatti, Gianni è convinto che uscirebbe con Gero. Alla fine De Filippi tronca lo scontro per fare spazio ai tronisti Brando e Cristian, decisione che rattrista il pubblico, che avrebbe voluto vedere ancora altro del Trono Over.

Le anticipazioni di UeD fanno sapere cosa accadrà nelle prossime puntate tra Gero e Angelica. Ebbene nel corso dell’ultima registrazione Gero racconta di essere uscito di nuovo con la dama, ma non di non essere interessato. Dunque, sembra proprio che la conoscenza tra i due sia ormai giunta al capolinea definitivamente.