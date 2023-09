Uomini e Donne: l’amnesia di Barbara scuote Maria, poi il putiferio

Barbara De Santi a Uomini e Donne regala una delle sue perle. La storica dama del programma lascia senza parole persino Maria De Filippi. Questo accade poco prima della nascita di un nuovo scontro, che vede coinvolti anche Claudia, Marco A. e Roberta Di Padua. Andando con ordine, Barbara siede al centro studio di fronte ad Alessio. Al suo fianco c’è anche Claudia. Il cavaliere inizia a raccontare come sta proseguendo con la De Santi la conoscenza e, in questo caso, rivela che ci sono stati dei baci.

A questo punto, Barbara nega e dice che c’è stato solo un bacio, per poi tornare indietro e ricordarsi che effettivamente c’è stato più di uno. La dama appare abbastanza confusa sulla questione e sembra non ricordare di aver dato questi baci ad Alessio. Non solo, lei parla di “bacetti a stampo”, mentre lui no. “Barbara, questo è un problema”, le fa notare Maria De Filippi perplessa. Tina Cipollari interviene e fa notare che, in effetti, questo è un dettaglio da non sottovalutare e su cui Alessio dovrebbe porsi delle domande.

“Sì, ma ho paura col tempo di annoiarmi”, così a Uomini e Donne Barbara risponde a Tina, che le chiede se il cavaliere le piace oppure no. Si alzano i toni della voce e nascono nuove tensioni quando Claudia finisce per essere accusata, in quanto sta mandando avanti contemporaneamente tre conoscenze e in più ha baciato in modo passionale Alessio.

Finisce al centro delle polemiche con Roberta Di Padua che si allea con Barbara De Santi. Due alleate esplosive, affiancate da Angelica, una nuova dama che nella puntata di oggi riesce ad attirare l’attenzione di tutti. Roberta si chiede come facciano a baciare qualcuno e poi a uscire con tante altre persone, riferendosi anche a Marco A. Claudia afferma: “Il programma lo prevede”.

A questo punto, la Di Padua perde la pazienza: “Il programma non prevede un ca**o! Non ho firmato nessun contratto”. Infatti, Maria precisa che il programma non prevede assolutamente che si bacino più persone, ma ogni partecipante è libero di fare ciò che meglio crede. L’unica cosa che vuole sapere la trasmissione è con chi si sta uscendo.

“Io dico che se esco con 5 ragazzi a un certo punto te ne piace uno. Ma quale santa? Io mi sarei spinta e avrei fatto anche altro”, dichiara Angelica, rispondendo a Claudia, durante questo acceso scontro, in cui si inserisce un altro cavaliere che si chiama anche lui Marco e sta conoscendo, appunto, la dama messa in discussione.

Rispondendo alla domanda di Maria, Barbara dichiara di essere rimasta male. “Conoscersi non vuol dire sbaciucchiarsele tutte”, afferma amareggiata la De Santi. Gianni Sperti diventa una furia quando si confronta con Alessio, a cui consiglia di portare più rispetto alle donne.

A detta sua, quando arriva il bacio passionale l’uomo dovrebbe iniziare a capire quale direzione prendere, anziché continuare a uscire con più persone fino all’infinito. Quando Maria annuncia che ci sono due donne pronte a conoscerlo, lui decide tra le polemiche di farle entrare.

A riaccendere le tensioni ci pensa Cristina Tenuta, la quale interviene, facendo notare che non dovrebbe baciare chiunque e giocare così. Intanto, la conoscenza tra Silvio e Donatella va avanti e tra loro c’è stato un passo in avanti. Infatti, i due svelano di aver trascorso la notte insieme.

Uomini e Donne, Michele insospettisce Manuela Carriero

Michele Longobardi è il corteggiatore che sembra aver colpito Manuela Carriero. Dall’inizio porta lui in esterna, oltre Carlo. Ma il ragazzo napoletano pare essere colui che effettivamente più le interessa. Infatti, è possibile vederla molto concentrata su ciò che fa e dice, sia dentro lo studio che sui social network. Oggi si mette in discussione alcune Stories condivise da Michele su Instagram.

Innanzitutto, Manuela ricorda la foto che ha fatto nel camerino e che ha condiviso durante la prima registrazione, come se volesse farsi notare ulteriormente. Dopo di che, nei giorni scorsi, la Carriero si è infuriata quando l’ha visto conversare e condividere un caffè con una delle corteggiatrici di Brando e Cristian.

Oggi l’attenzione è puntata su una canzone che Michele ha pubblicato. In particolare, ha condiviso una frase romantica, dicendosi innamorato. Il corteggiatore si difende dichiarando che semplicemente gli piaceva quel brano e ha voluto condividere una frase. Non solo, precisa che non è dedicata a nessuno.

Non appare molto convinto e, mentre tutti parlano della questione seriamente, lui pensa a fare battute e a ridere. Probabilmente per lui questa è una questione da poco su cui scherzare. Invece, Manuela è abbastanza seria, in quanto crede che certe frasi importanti non si condividano così in modo superficiale.

“Avrò sbagliato”, dichiara poi quando sembra non ricordare più di aver condiviso lo screenshot di questa canzone. Secondo Tina Cipollari è un gesto fatto in buona fede, invece Gianni inizia ad avere dei dubbi. Maria ci tiene a spiegare cosa sta pensando Manuela: “Lei mette le cose insieme: la foto nei camerini, lui che parla con le ragazze, la canzone”.