UeD anticipazioni: pace tra due Over. Corteggiatrice sotto accusa

Oggi, 27 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. I protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono ritrovati negli studi Elios per una nuova registrazione del dating show, in cui si sono scatenate diverse dinamiche. A riportare quanto successo è stato il sito IsaeChia. Grazie al lavoro delle talpe, il portale ha potuto condividere alcune anticipazioni di ciò che vedremo prossimamente su Canale 5.

Anticipazioni Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, il cavaliere Maurizio Laudicino ha avuto un’uscita romantica con Elena ieri, 26 settembre. Tuttavia durante l’appuntamento non è successo nulla di particolarmente rilevante. Ad ogni modo, Maurizio ha ribadito di voler continuare la conoscenza sia con Elena che con Gemma Galgani. Dopodiché si è parlato di Silvio e Donatella. Questi ultimi si erano scontrati duramente durante l’ultima registrazione del programma. Oggi, però, hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze e si sono riappacificati in studio.

Poi, il cavaliere Gero Natale e la dama Angelica sono usciti insieme, ma lui ha ammesso di non essere interessato particolarmente nella donna. Barbara De Santi, invece, ha deciso di esporsi senza filtri e di prendere le redini della situazione. La dama, infatti, ha chiesto sia ad Alessio che a Gianluca di essere corteggiata da loro.

Anticipazioni Trono Classico

Puntata interessante anche per il Trono Classico, dopo il primo bacio scattato tra Brando Ephirikian e la corteggiatrice Beatriz. Durante la registrazione di oggi 27 settembre, però, il tronista si è concentrato su un’altra ragazza, ovvero Raffaella. Ieri, la giovane aveva deciso di andare via. Per questo, Brando è andato a cercarla e l’ha convinta a tornare a corteggiarlo. Alla fine, i due si sono scambiati un lungo e tenero abbraccio.

Cristian Forti, invece, è uscito con Virginia. Tuttavia, il tronista ha sollevato alcuni dubbi verso la corteggiatrice. Secondo il parere del tronista. Virginia si sarebbe troppo influenzare da Beatriz D’Orsi. Questo perché Cristina avrebbe sentito delle loro conversazioni in cui Beatriz avrebbe continuato ad affermare di essere ancora fermamente convinta di interessare Cristian.