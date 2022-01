UeD, Andrea Nicole parla a Gianni e Tina: stoccata, cos’ha fatto Maria

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim oggi sognano un futuro insieme, dopo il caos scoppiato a Uomini e Donne. La persona che ha mostrato tutta la sua delusione è indubbiamente Gianni Sperti, che non ha minimamente apprezzato il loro finale. Tina Cipollari ha ammesso di non avere mai avuto grandi aspettative, ma non è comunque riuscita a trattenere la sua ira nello studio di Canale 5. Il giorno in cui l’ex tronista ha rivelato a tutti di aver trascorso la notte insieme a Ciprian senza informare la redazione, come prevedono le regole del programma, è nata una bufera.

I due opinionisti sono stati duramente criticati da una parte del pubblico per le forti accuse e gli insulti riservati ad Andrea Nicole in quel momento. Oggi l’ex tronista decide di parlare a Gianni e Tina, attraverso una nuova intervista sul settimanale Nuovo Tv. Pensando alle critiche ricevute dal pubblico e dagli opinionisti, la Conte appare indifferente. “Non si scompone più di tanto”, scrive la rivista.

Lei stessa, infatti, ammette di essere serena, in quanto ha sempre dichiarato di voler “dare e ricevere trasparenza” e, a detta sua, è proprio ciò che ha fatto. Dopo di che, risponde senza rabbia direttamente a Gianni e Tina. Nonostante ciò, è possibile percepire come l’ex tronista ci tenga a sottolineare che tutti dovrebbero esprimere il proprio parere sempre con rispetto.

“Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte. Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea”

Probabilmente un modo per far ricredere Gianni e la Cipollari non c’è, visto che entrambi hanno dimostrato di essere convinti di un dettaglio, ovvero che Andrea Nicole e Ciprian si stessero già da tempo incontrando di nascosto. A detta di molti è sempre stato chiaro il fatto che avrebbe scelto Ciprian e non Alessandro Verdolini. Non può negare che tra loro ero subito nato un feeling particolare.

“Inizialmente la cosa mi ha spaventata e poi ero molto titubante, perché tra i corteggiatori c’era anche Alessandro, che mi interessava. Mi trovavo di fronte a due persone completamente diverse tra loro. Scegliere Ciprian era ovvio, però io non lo davo per scontato”

Dunque, anche la stessa Andrea Nicole ammette che nel suo cuore già era sicuro che avrebbe scelto Aftim. Il suo gesto (essersi recato nell’appartamento in cui alloggiava senza avvisare la redazione) le ha permesso di mettere da parte i suoi dubbi, lasciando “spazio alle emozioni”. Per l’ex tronista il fatto che Ciprian abbia sfidato le regole è stato decisivo. Ma col senno di poi si è pentita?

“Col senno di poi si rifarebbero un sacco di cose in modo diverso e talvolta anche migliore. La verità è che, nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e così inattesa, lasci da parte tutto”

In quel momento, l’ex tronista già amava Aftim: “Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami”. Andrea Nicole e Ciprian dopo Uomini e Donne ora sognano un futuro insieme e lei annuncia di essere vicini alla convivenza! E per quanto riguarda la reazione di Maria De Filippi non crede che parlare di delusione sia giusto.

Sa che la padrona di casa è rimasta male, ma perché “come tutti si aspettava un finale diverso”. Ovvero, secondo la Conte, la conduttrice sperava che per lei il momento della scelta sarebbe stato “il più bel momento del mio percorso”. Andrea Nicole sente che Maria è sempre riuscita a leggerle dentro e l’ha sempre aiutata.

“Anche dopo quello che è successo, nell’ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano”

Mentre in molti si aspettavano di assistere alla sua ira, la De Filippi ha mantenuto la calma. Non le ha mandate a dire a Ciprian e nonostante ciò, a quanto parte, la Conte ha percepito positività da parte sua.