UeD, Andrea Nicole e Ciprian paura a Parigi: “Sequestrati da gendarmerie”

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si trovano in Francia. Una specie di luna di miele dopo il lieto fine a Uomini e Donne. La coppia tanto discussa è riuscita ad avere il finale che cercava, con tanto di petali rosse e scuse di Maria De Filippi. Subito dopo sono partiti alla volta della nazione europea per godersi a pieno il loro amore, ma qui si sono ritrovati a vivere una situazione abbastanza preoccupante. Attimi di paura per l’ex tronista e l’ex corteggiatore, che proprio quando è scoppiato il trambusto in Francia si trovavano appunto a Parigi.

Nella capitale francese è stato creato il caos con i Convogli della libertà. Tra lacrimogeni e accesi scontri, sono stati schierati più di 7mila poliziotti e gendarmi per fermare la rivolta. Mentre diversi mezzi sono stati fermati dalle forze dell’ordine, alcuni manifestanti sono riusciti comunque a passare e a scatenare il panico a Parigi. A manifestare c’erano No vax, gilet gialli, anti-Macron. La marcia dei Convogli della libertà ha cercato in tutti i modi di entrare nella Capitale francese. E proprio in quegli istanti Andrea Nicole e Ciprian erano lì.

“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”

A condividere questo messaggio ci pensa l’ex tronista, la quale decide di pubblicare una foto dove è possibile notare il caos creato dai manifestanti. Pare che anche loro siano stati protetti dalla gendarmeria – corpo di polizia con un’organizzazione di tipo militare – senza neppure seperne il motivo. Un’ora di caos che ha sconvolto anche i turisti presenti nella zona, tra cui appunto Andrea Nicole e Ciprian.

La coppia ha vissuto attimi di terrore e fortunatamente tutto è andato per il meglio. Non sono stati feriti e grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono riusciti a trovare il giusto riparo dal caos. Non sapevano cosa stesse accadendo e questo ha inevitabilmente aumentato il panico. Ora la coppia di Uomini e Donne si gode serenamente il soggiorno in Francia.

Com’è possibile notare dalle foto che loro stessi condividono, Andrea Nicole e la sua scelta stanno vivendo giornate spensierate e all’insegna dell’amore. Un San Valentino perfetto per i due ex protagonisti del Trono Classico. Dopo la scelta assai discussa, la redazione ha deciso di invitarli nello studio per permettere loro di avere un lieto fine adeguato.

Dopo aver messo da parte tutto, anche Gianni Sperti si è ricreduto e la stessa De Filippi ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Ciprian. Ora la coppia sogna in grande e spera di poter presto formare insieme una famiglia. Infatti, tra i loro progetti c’è quello di adottare dei figli, oltre che il matrimonio!