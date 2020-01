UeD, Damante folle d’amore il 31 dicembre: messaggio per la fidanzata “angelo”

Andrea Damante, il messaggio di fine anno per la nuova fidanzata Claudia

Sembrano lontanissimi i giorni in cui Andrea Damante, tra una critica e l’altra, si diceva single e felice. E lo sono in effetti perché l’ex tronista di Uomini e Donne, ora deejay, si è fidanzato con Claudia Coppola. L’ufficializzazione di questa storia d’amore non è mai avvenuta ma i segnali che ha dato Andrea nel corso di questi ultimi giorni sono tantissimi, a partire da quello che abbiamo condiviso con voi una settimana fa circa: i due stanno insieme davvero, non sono soltanto voci di corridoio o gossip di bassa lega e l’amore sembra essere fortissimo.

UeD, Andrea e Claudia: una nuova coppia d’innamorati

No, non esageriamo. Sappiamo bene che Andrea non è solito sbilanciarsi, non lo faceva tantissimo quando stava con Giulia De Lellis almeno, ed è per questo che le parole che ha scritto per Claudia il 31 dicembre 2019 non potevano passare inosservate; a cosa facciamo riferimento? A questo messaggio pubblicato in inglese: “I met an angel”. Il 22 dicembre – questa la data inserita subito dopo – un “angelo” ha insomma stregato Andrea e gli ha forse fatto provare le stesse emozioni provate quando l’ex tronista di UeD ha incontrato Giulia in trasmissione. Amore vero o infatuazione? Sarà il tempo a dircelo; per ora sappiamo che insieme i due stanno bene.

Andrea e Giulia De Lellis: ormai lontanissimi i due ex di Uomini e Donne

Intanto c’è chi spera ancora che Giulia e Andrea tornino insieme ma francamente ci sembra impossibile: Giulia ha scritto un libro sul tradimento del suo ex, e un ritorno di fiamma sarebbe a dir poco assurdo. Le loro vite sembrano ormai viaggiare su binari paralleli: lei innamorata del suo Andrea Iannone e impegnata con la vita da influencer e imprenditrice, e lui, innamorato di Claudia, impegnato con la musica. Tempi andati insomma quelli in cui dopo UeD sembravano destinati a sposarsi.