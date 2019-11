Giulia De Lellis libro: ecco cosa pensa Maria De Filippi

Cosa pensa Maria De Filippi del libro di Giulia De Lellis

Maria De Filippi ha detto la sua su Le corna stanno bene su tutto, il primo libro di successo di Giulia De Lellis. Un volume record, da settimane in cima alle classifiche dei più venduti, che ha fatto storcere il naso a scrittori di professione e amanti della letteratura. Maria ci ha tenuto però a difendere Giulietta in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La conduttrice Mediaset ha ammesso di non aver ancora letto il libro che racconta i numerosi tradimenti di Andrea Damante ma ha sottolineato che la De Lellis è un ragazza in gamba, che sta sicuramente facendo la differenza nonostante le critiche e i pregiudizi, dovuti perlopiù alla sua prima esperienza in tv, quella a Uomini e Donne.

Le parole di Maria De Filippi su Giulia De Lellis

“Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo. Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv”, ha osservato Maria De Filippi. “Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”, ha aggiunto.

Giulia De Lellis attrice e conduttrice grazie a Maria

Maria De Filippi crede molto in Giulia De Lellis. L’ha voluta come esperta alle scelte serali di Uomini e Donne e di recente l’ha scelta come attrice per una web series su Witty, piattaforma streaming della Fascino, casa di produzione della De Filippi. E sempre per la Fascino la De Lellis ha da poco terminato le riprese di Giortì, nuovo format in arrivo su La 5.