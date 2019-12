Andrea Damante presenta la nuova fidanzata Claudia: la coppia allo scoperto

Andrea Damante fidanzato con Claudia Coppola: la coppia esce allo scoperto dopo i gossip

Andrea Damante è fidanzato con Claudia Coppola? La risposta a questa domanda dopo oggi potrebbe essere scontata, visto che in un certo senso lui ha ufficializzato la relazione. Anzi, diciamo che potremmo eliminare del tutto il punto interrogativo e trasformarla in un’affermazione. Da un paio di settimane si parla molto di Andrea Damante e Claudia Coppola, i settimanali di gossip li hanno paparazzati in giro insieme e la relazione sembrava ben avviata. Oggi abbiamo avuto la prova che il Dama ha intenzioni serie: ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata Claudia ai fan! Niente più paparazzi quindi, adesso il deejay non si nasconde più e possiamo aspettarci da lui foto e video insieme a Claudia.

Andrea Damante e Claudia Coppola, prima apparizione su Instagram: il video

Poco fa Andrea ha pubblicato un video tra le Instagram stories riprendendo anche la fidanzata Claudia Coppola. I due sono in partenza per trascorrere due giorni in montagna, giorni in cui il Dama ha intenzione di staccare la spina e prepararsi al Natale. Questo ha spiegato su Instagram, prima che Claudia proferisse parola e si sentisse quindi la sua voce nel video. Ed è stato proprio a questo punto che Andrea ha girato il telefono e ha inquadrato anche lei, in una normale situazione tra fidanzati. Non sappiamo se si tratta di un weekend romantico in montagna o se saranno insieme ad amici, in macchina però sono soli.

Andrea Damante, la nuova fidanzata è Claudia Coppola

Si tratta effettivamente della prima volta che Andrea Damante e la fidanzata Claudia si mostrano insieme sui social network. Che potrebbe essere paragonata a un’apparizione in pubblico, al giorno d’oggi. Che stessero insieme comunque era già chiaro quando sono stati beccati in un locale mentre si baciavano, ma dopo questo video insieme su Instagram possiamo dire che non si tratta più di una semplice frequentazione o conoscenza. Insomma, il Dama fa sul serio?