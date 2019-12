Andrea Damante, bacio rovente con Claudia Coppola: ‘addio’ Giulia De Lellis

Andrea Damante, bacio rovente con Claudia Coppola: le foto dei due e le parole del deejay su Viviana Vizzini. ‘Addio’ Giulia De Lellis

Andrea Damante e Claudia Coppola fanno coppia? Quando c’è di mezzo il deejay veronese il ‘fare coppia’ è un’espressione da usare con molto tatto, visto che negli ultimi mesi, da quando si è lasciato con la storica ex Giulia De Lellis (oggi felice nelle braccia di Andrea Iannone e mai dimenticata dall’ex tronista), gli avvistamenti con diverse donne si sono sprecati. Stavolta però c’è qualcosa che pare far pensare a un qualcosa di più ‘serio’: un bel bacio. Lo scambio di effusioni sarà pubblicato dal magazine Chi (in edicola da domani mercoledì 11 dicembre, qui sotto la foto in anticipo). Gli scatti raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono stati fatto a Milano, più precisamente al Dry, uno dei locali più in della movida all’ombra della Madonnina. Inoltre la rivista è riuscita a strappare all’ex tronista di Uomini e Donne un commento sul precedente e fugace flirt che ha avuto con Viviana Vizzini.

“Solo tre settimane fa il dj veronese era stato paparazzato dal settimanale ‘Chi’ in compagnia di Viviana Vizzini. Oggi, però, ha voltato pagina e dice: ‘Preferisco dimenticare’. Cosa sarà successo tra i due?”, si legge nelle anticipazioni divulgate dal settimanale che aggiunge: “Ora il dj fa coppia fissa con la modella Claudia Coppola. ‘Chi’ li ha fotografati mentre si baciano, praticamente in vetrina, in uno dei locali più alla moda di Milano, il Dry. La sera dopo Damante ha portato la sua nuova fiamma a cena al Langosteria Bistrot: chissà se accanto a Claudia il suo cuore troverà pace e riuscirà finalmente a dimenticare la sua ex Giulia De Lellis.”

La frecciatina di Andrea a Giulia

Negli scorsi giorni Damante è tornato a far parlare di sé, oltre che per i suoi flirt, anche per una frecciatina social rivolta alla sua ex storica Giulia De Lellis. Nulla di offensivo, solo una goliardata. Anche perché il deejay, recentemente a Verissimo, non ha nascosto che l’ex gli fa ancora un effetto particolare. “Ieri sera ci siamo visti per caso ad una festa. Quando l’ho vista dopo quattro mesi mi ha fatto inevitabilmente un effetto che nessuna mi fa”, ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin. Chissà se quell’effetto, ora che c’è Claudia, è svanito.