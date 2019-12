Andrea Damante cambia look e prende in giro Giulia De Lellis

Andrea Damante su Instagram: l’ultima foto fa discutere per il riferimento a Giulia De Lellis

Andrea Damante ha lasciato tutti di stucco con la sua ultima foto pubblicata su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi deejay affermato, ha postato un selfie con i capelli raccolti in due codini mentre con la mano fa il classico gesto delle corna. A destare scalpore è però la didascalia, che è un chiaro riferimento all’ex fidanzata. “Le corna stanno bene su tutto”, ha scritto il 29enne, che è stato subito sommerso da commenti. La menzione al best seller della De Lellis è più che evidente, ma perché Damante ha voluto pubblicare questa foto? Solo tanta ironia o una vera e propria frecciatina alla sua ex corteggiatrice? Nelle scorse settimane Andrea non ha nascosto il suo disappunto sul libro di Giulietta, mostrandosi piuttosto infastidito per il modo in cui alcuni episodi della loro vita privata sono stati raccontati.

Cosa pensa Andrea Damante del libro di Giulia De Lellis

“Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”, ha dichiarato Andrea Damante a Verissimo. “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”, ha aggiunto.

Le amanti di Andrea Damante: smentito il gesto di Giulia

Sulle varie telefonate di Giulia De Lellis alle presunte amanti, Andrea Damante ha così replicato: “Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”. E in riferimento ad alcune discusse frasi riportate in merito al regime alimentare che le avrebbe imposto, l’ex tronista ha precisato duramente: “Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio”.