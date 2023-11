UeD Alessio irato, perché Claudia insospettisce. Mistero su un Over

La puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani al centro studio, seduta con Renata e Ida (nuova dama) di fronte a Riccardo, un nuovo cavaliere. Quest’ultimo accende un mistero sulle sue passate esperienze lavorative. Gemma fa sapere di aver sentito al telefono il cavaliere dopo la registrazione precedente e di non essere riuscita a capire che tipo di lavoro ha fatto negli anni precedenti. Infatti, lo stesso Riccardo mantiene il mistero al riguardo, dichiarando di aver fatto diversi lavori nella sua vita e di essere attualmente in pensione.

Questo accende la curiosità di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali tentano di scoprire quale lavoro ha davvero svolto prima di andare in pensione. Maria De Filippi tenta di fermare le varie domande dei due opinionisti, ritenendo che nel programma sia essenziale scoprire solo come stanno andando avanti le sue conoscenze. Le uniche rivelazioni fatte da Riccardo sul suo lavoro sono:

“Ho svolto lavori particolari all’estero. Probabilmente non si può dire cosa. Ho lavorato per governi esteri. Ho iniziato a 18 anni a lavorare e fino a 62 anni ho cambiato spesso lavoro. Basco ad Ancona e vivo a Osimo”

Tornando alla sua brevissima conoscenza con Gemma a UeD, Riccardo chiarisce di non volere altro da lei se non un’amicizia. La redazione nei giorni scorsi ha avvisato il cavaliere che telefonate a scopo di amicizia non hanno senso nel programma e così lui ha deciso di mettere un punto alla conoscenza. Così Riccardo dimostra di essere una persona sincera, non intenzionata a ingannare Gemma e a sfruttare la sua visibilità. Infatti, lui stesso precisa di non voler mancare di rispetto alla Galgani, chiudendo la loro conoscenza.

Gemma appare infastidita e non le resta altro da fare che tornare a sedere nel parterre, lasciando Ida e Renata di fronte al cavaliere. La prima conferma quanto raccontato dalla Galgani, ovvero che tenderebbe a non lasciare a parlare gli altri. Inoltre, Ida lo accusa di essersi vantato più volte di avere avuto tante donne. Pensando di rispettare le regole del programma, Riccardo ha deciso di pagare solo il suo quando hanno cenato insieme.

Scoppia una polemica in studio, con Tina che attacca con Ida il cavaliere. Questa volta molti telespettatori si schierano contro la Cipollari, in quanto convinti che nel 2023 non dovrebbe esserci l’obbligo per l’uomo di pagare una cena. Si cerca la parità tra uomo e donna, ma poi si fanno distinzioni in questo caso? Questa la domanda che si pongono vari telespettatori. A mettere fine a questa polemica ci pensa Maria, sostenuta da Gianni Sperti: “Questo obbligo che gli uomini debbano sempre pagare anche no. Ci hanno abituato così, ma non è giusto”.

Un’altra parte di telespettatori è, invece, d’accordo con Tina, ritenendo che durante il primo appuntamento sarebbe carino che l’uomo si facesse avanti in queste circostanze. Al di là di questo dettaglio, è chiaro che tra i due nuovi partecipanti del Trono Over le cose non funzionino. Ida non si ferma qui, infatti. La dama critica Riccardo per averle detto di aver “scannerizzato tutte le dame”, facendo anche delle considerazioni poco carine: “Avete la cellulite, ma Cristina ne ha più di te”.

Cristina Tenuta fa così notare che Riccardo deve averla guardata per bene, per vedere la cellulite sulle sue gambe. “Speravo avessi detto qualcosa su Tina, ma è tutta coperta”, afferma divertita Maria. Proprio oggi Nuovo Tv ha condiviso un’indiscrezione secondo cui De Filippi vorrebbe preparare un altro colpo di scena, che questa volta vedrebbe protagonista la Cipollari. Intanto, nello studio di Canale 5 anche Gianni ironizza chiedendo a Riccardo di dire la sua su Tina.

Il cavaliere esprime una bella opinione sull’opinionista, chiedendole di prendere insieme il caffè dopo. “No, chiariamo subito: non sono in ballo”, risponde decisa Tina, la quale non apprezza per nulla l’atteggiamento di Riccardo. “Lui è un rozzo, non è un uomo elegante e raffinato”, tuona l’opinionista. Esce fuori che il cavaliere ha lavorato anche nel mondo della moda. Barbara De Santi non crede, però, a questa versione in quanto trova il suo abbigliamento, tra giacca e scarpe, poco carino.

Forti critiche, però, colpiscono la discussa dama del Trono Over. Questa volta, Barbara viene criticata dal pubblico per aver giudicato in modo così negativo cosa indossa il cavaliere, facendo notare che è già la seconda volta che indossa delle scarpe, per lei, poco carine.

Uomini e Donne: Maria annuncia l’arrivo dell’ex fidanzato di Claudia Lenti

La puntata va avanti con Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. Tra loro si accende un forte scontro, con la redazione e gli opinionisti che iniziano ad avere dei sospetti. Anche il pubblico a casa si fa qualche domanda. Maria racconta quanto accaduto negli ultimi giorni, che riguarda una storia del passato di Claudia:

“È successa una cosa, la dico così ne usciamo subito. Il tuo ex fidanzato ha chiesto di partecipare al programma. La richiesta risale al 24 ottobre e viene domani a fare il colloquio. Il problema è che Alessio ha delle perplessità su questa persona. Questo perché avete incontrato il tuo ex fidanzato e poi Alessio ti ha vista agitata. Al di là della coincidenza, la redazione ne parla perché Alessio in quella circostanza si è sentito a disagio”

Claudia ammette che non ha alcun problema a vedere l’ex fidanzato nel programma e precisa che la sua agitazione derivava dal fatto che Alessio potesse essere a disagio. La frequentazione, inoltre, tra loro non procede nel migliore dei modi. Il pubblico si insospettisce di fronte a ciò che sta accadendo e anche Gianni e Tina appaiono abbastanza perplessi.

“Sei gelosa e ossessiva, non ti fidi di me”, dichiara furioso Alessio. La dama replica all’accusa, affermando che anche lui è molto geloso. Ma Alessio si scaglia contro la dama, infastidito dal nervosismo che Claudia avrebbe mostrato vedendo il suo ex fidanzato sul campo di padel, dove si erano recati insieme.

“Dopo tutte queste cose, vado a Lecce e succede questa cosa del suo ex. Ti sei innervosita perché stava arrivando lui. A casa mi vieni a dire ‘per favore ti sarei grata se non ne parlassi in studio’. Perdonami ma mi pongo delle domande. Questo è un film che ho già visto. Io non sapevo che tra voi fosse finita a luglio, tre mesi fa. Il problema è che non ho la libertà di affrontare determinate cose. Ma mi prendi per il c**o? Come non viene per te qui nel programma?”

“È strano che proprio quel tuo ex domani venga qui”, dichiara Gianni, che sembra avere dei sospetti. Le anticipazioni segnalano che questo ex fidanzato, in una delle più recenti registrazioni, è approdato in studio, ma ha deciso di non restare. Ciò che, intanto, oggi fa notare Gianni è che Claudia non è rimasta meravigliata di fronte all’annuncio di Maria. Anche Tina si insospettisce per questo.

Claudia ribadisce di non avere alcun problema ad avere di fronte l’ex fidanzato, sebbene non le faccia così piacere. A questo punto, però, interviene Angelica, la quale trova strano questo suo atteggiamento.