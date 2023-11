UeD, Alessio-Claudia-l’ex: “Pagliacciata”. La saggezza di De Filippi

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 novembre 2023 arriva il momento di conoscere l’ex fidanzato di Claudia Lenti, Marco. Quest’ultimo ha chiamato la redazione per poter prendere parte al dating show di Maria De Filippi. Questa è la prima volta che un ex fidanzato di una dama decide di partecipare al programma di Canale 5, lo precisa anche la conduttrice, su domanda di Gianni Sperti. Inoltre, la padrona di casa ci tiene a sottolineare che Marco si è messo in contatto con la redazione molto tempo prima dell’incontro con Alessio Pili Stella e Claudia sul campo di padel, avvenuto in queste settimane.

Quando Maria ha annunciato che sarebbe arrivato l’ex della dama è nata una polemica, in quanto molti si sono insospettiti di fronte alla reazione di lei. Arrivato in studio, Claudia gli chiede il motivo per cui ha chiesto di partecipare al programma. “Vorrei capire se da parte mia la storia con te è finita”, dichiara Marco, non convincendo nessuno. “L’ho rivista in TV e non ti nego che mi è indifferente. Non l’ho più rivista e sentita, confermo”, afferma ancora l’ex fidanzato. Alessio e Tina replicano subito alle parole di Marco, che appare poco convincente.

La Cipollari trova che l’arrivo dell’ex fidanzato di Claudia a Uomini e Donne sia solo “una pagliacciata”. Pensiero condiviso da molti telespettatori De Filippi precisa che la redazione ha visto il suo atteggiamento in buona fede. Ma cosa ne pensa davvero Claudia? La dama appare perplessa e gli fa notare che ormai lei sta andando con un’altra persona. “Stamattina lui alla redazione ha detto ‘voglio vedere cosa provo per Claudia, ballare e uscire con lei’”, spiega Maria.

Tina, però, non ci sta e crede che i due si siano messi d’accordo. Al contrario, sembra che De Filippi pensi che non ci sia alcun accordo, in quanto Marco avrebbe potuto sedersi semplicemente nel parterre e conoscere altre dame, prendendo in giro tutti. Gianni sostiene il pensiero di Maria, anche se crede che Alessio abbia tutto il diritto di arrabbiarsi. “Sta a lei, non sta all’ex. Cosa c’entra Marco con Alessio?”, continua la conduttrice. “Che lui viene qua con l’intento di riconquistare lei lo trovo assurdo”, questo il pensiero di Tina.

Sperti, però, le fa presente che in quanto Claudia fa parte del programma è normale che sia arrivato qui per riconquistarla. “Guarda che è strana questa cosa. Lei mi ha detto che sei qui perché hai un’attività lavorativa che…”, dichiara Alessio, avanzando l’ipotesi che Marco sia giunto nel programma per facilitare con la viabilità il suo lavoro.

“No, non è vero, penso sia venuto qua per asfaltarmi”, così Claudia smentisce il racconto di Alessio, che si sente preso in giro. Il cavaliere, sapendo il motivo per cui si sono lasciati, crede che dovrebbe essere il contrario. Claudia e Marco, però, non vogliono rivelare perché la loro storia è stata chiusa. La dama, questo punto, decide di chiudere subito la porta all’ex fidanzato:

“Marco io ti ringrazio, ho apprezzato il gesto, ma io ora sto con Alessio. Per la nostra storia è chiusa. Vederti qui in studio mi porterebbe a rivivere quelle cose brutte. Ricordarmi quanto sono stata male non è giusto”

Marco decide così di lasciare UeD: Quando ci si sente indesiderati come in questo caso, vado via. Alessio, però, sembra non aver apprezzato il gesto di Claudia neanche in questo caso, tanto che ammette di non essere sicuro di voler continuare la conoscenza. Detto ciò, concorda su Gianni sul fatto che con la presenza di Marco nel programma avrebbe potuto avere delle conferme.

“Se non trovi all’asilo una fidanzata può succedere. Prova a vedere il positivo. Lui poteva andare a Lecce a trovarla”, afferma Maria per cercare di far riflettere Alessio, dubbioso per il fatto che Claudia e Marco vivono comunque nella stessa città.

Ed ecco che la dama del Trono Over svela qualche dettaglio sulla rottura con Marco. Quest’ultimo le aveva chiesto di sposarlo, dandole l’anello. Alla fine Claudia non ha accettato la proposta perché aveva dei sospetti sul suo conto, poi confermati. Alessio fa presente oggi in studio che la dama tiene ancora in casa quell’anello, facendo notare che avrebbe potuto riconsegnarlo a Marco. De Filippi commenta questo, cercando di far riflettere il cavaliere e anche Gianni, il quale continua a insistere che Marco avrebbe dovuto scegliere di restare.

“È difficile che succeda. Pretendere che la tua fidanzata e il suo ex siano presenti nello stesso posto non è normale. Se poi stai tutto il giorno a pensare a lei, è un’altra domanda che ti devi fare. Ma non è normale! Se lui fosse venuto con un altro presupposto ok, ma in quel modo che senso ha?”

In effetti, non avrebbe senso la presenza di Marco nel programma, visto che si è proposto solo per riconquistare Claudia, che non ha intenzione di riavvicinarsi a lui. Discorso diverso se il suo scopo fosse stato quello di trovare l’amore con un’altra persona, avviando delle conoscenze con altre dame.

Uomini e Donne: Barbara De Santi si fa avanti con Marco Viola

Dopo la sfilata, in cui Barbara De Santi ha regalato il colpo di scena con una scena passionale con Marco Viola, arriva una svolta. La dama vorrebbe avviare una conoscenza con il cavaliere, che ammette di non averla mai guardata con questi occhi. Si sente attratto da Barbara, ma non sa cosa fare. “Proviamo a cenare insieme e vediamo cosa succede”, afferma De Santi. Marco chiede del tempo per pensarci, attirando le polemiche.

“Che mosceria questi uomini”, afferma furioso Gianni. Anche Tina gli consiglia di buttarsi. Barbara resta male e ammette di aver perso l’entusiasmo. A questo punto, Marcco dichiara di voler accettare l’invito.