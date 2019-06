UeD Alessio Campoli in confidenza: “In realtà non sono felice”

UeD Alessio Campoli a ruota libera dopo la rottura con Angela Nasti. L’ex corteggiatore si confessa: “In realtà non sono felice”

Negli ultimi giorni, il gossip che ruota attorno al programma di Uomini e Donne è stato particolarmente in fermento. Ad accenderlo la fine della love story lampo tra l’ex tronista Angela Nasti e l’ex corteggiatore Alessio Campoli, lasciatisi quasi subito dopo la scelta del Trono Classico. Nelle scorse ore, il ragazzo classe 1995 si è confessato ai suoi fan di Instagram, facendo il punto sulla sua situazione attuale e rivelando il suo stato d’animo. Una bella chiacchierata in cui sono emerse diverse curiosità.

Prima di tutto: dopo l’esperienza di Uomini e Donne Alessio crede ancora nell’amore? “Certo, perché non dovrei? Amare è meraviglioso” risponde senza dubbi l’ex corteggiatore. E oggi come sta? Pensa di essere felice? “In realtà no…” spiega Campoli che poi scende nei dettagli: “Non mi sento realizzato. Sento che mi mancano molte cose per essere felice”. Da un lato una certa insoddisfazione, dall’altro la consapevolezza di avere molto: “Però penso sempre che al mondo ci sono persone che stanno decisamente peggio. Questo mi fa apprezzare quello che già ho. Non mi rende felice ma nemmeno assolutamente triste”. Spazio ai sogni e al futuro. Cosa desidera di più? “Avere una famiglia unita come la mia”.

UeD Angela parla dell’amico Guido: “Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip

Nelle scorse ore anche Angela Nasti ha parlato del suo momento attuale, confidando che il polverone che si è creato attorno al suo Trono non l’ha lasciata indifferente. Inoltre ha spiegato in che rapporti è con Guido, il ragazzo che da alcuni è stato additato come il suo fidanzato segreto. “Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip. Ed è assurdo come in questo mondo si creino dei polveroni in cui uno si trova all’interno senza capire il perché…. FINE” ha scritto l’ex tronista su Instagram, rispondendo all’ennesima insinuazione sulla sua vita privata.