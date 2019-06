Uomini e Donne: Angela Nasti parla del periodo difficile dopo la scelta

Uomini e Donne, periodo difficile per Angela Nasti: la confessione dell’ex tronista

Questo non è sicuramente un periodo facile per Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver concluso il fidanzamento lampo con Alessio Campoli, ha dovuto fare i conti con le critiche ricevute sui social a seguito della sua scelta. Il fatto che abbia deciso di chiudere la storia con Alessio quasi subito dopo l’uscita dal programma, di fatto, ha portato molti a credere che la sua fosse stata solo una scelta televisiva, fatta per avere più visibilità. Da questi attacchi, specie negli ultimi giorni, Angela si è più volte difesa. Alle sue parole, tuttavia, non tutti hanno creduto. I telespettatori del programma, specie quelli più attivi su Instagram, non sono sempre stati molto carini con lei e questo, alla fine, ha minato la sua serenità.

Qualche ora fa, sul suo profilo personale, Angela Nasti ha confessato di non aver reagito molto bene al polverone creatosi dopo la rottura con Alessio. Essere accusata di essere una persona falsa e venire sommersa da giudizi negativi, celanti a volte pesanti insinuazioni (come quella del fidanzato segreto fuori Uomini e Donne), ha messo a dura prova l’ex tronista. “All’inizio una persona parte sempre col pensiero: ok, delle critiche me ne frego, Poi però quando ti trovi nella tormenta diventa tutto reale e ti rendi conto di quanta cattiveria ci sia in giro”, ha scritto la Nasti in uno sfogo pubblicato su Instagram. “Sarei una bugiarda a negare che certe cose non toccano”.

Uomini e Donne, parla Alessio Campoli: perché è finita con Angela Nasti

È stata Angela Nasti a decidere di chiudere con Alessio Campoli pochi giorni dopo essere uscita da Uomini e Donne insieme a lui. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni (versione tra l’altro confermata da entrambi) sarebbe stata una scelta presa di comune accordo. Alessio, a Uomini e Donne Magazine, ha tenuto a precisare una cosa: “Da parte mia c’erano i presupposti – ha detto – ma quando che ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto”.