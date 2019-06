UeD Angela Nasti: flirt segreto con Guido? Parla l’ex tronista

UeD Angela Nasti e il gossip sul flirt segreto con Guido: l’ex tronista rompe il silenzio e racconta la sua verità

Non c’è pace per Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della love story lampo con Alessio Campoli, continua a essere chiacchieratissima. L’ultima indiscrezione rimpallata sul web è quella che la vorrebbe vicino a un tale Guido. Gli spifferi si sono sprecati in queste ore. Ma cosa c’è di vero? Chi è questo Guido? E in che rapporti sarebbe con la ragazza?Veramente è il suo fidanzato segreto? A tutto questo, nelle scorse ore, ha risposto direttamente Angela che, stufa del chiacchiericcio, ha preso parola. Per farlo ha colto la palla al balzo datale da un utente Instagram che sotto all’ultimo suo post l’ha pungolata proprio su Guido.

“Sono veramente stanca di dovermi continuare a giustificare sulla base del NULLA”, ha esordito spazientita Angela, a proposito dell’ennesima illazione su tal Guido. “Per la seconda volta, ho la coscienza più che pulita – ha aggiunto -. Ma non si può combattere contro chi cerca di infangarmi sempre e comunque”. A questo punto passa a parlare di colui che è stato dipinto da alcuni come il suo fidanzato segreto, ribadendo, una volta di più, che non c’è alcuna love story clandestina. “Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip. Ed è assurdo come in questo mondo si creino dei polveroni in cui uno si trova all’interno senza capire il perché…. FINE.” Il caso è dunque chiuso. Guido è un amico, nulla più.

UeD Angela Nasti: le parole di Luigi Mastroianni

Sulla fine della love story tra Angela e Alessio sono stati in molti a parlare. Di recente si è espresso anche Luigi Mastroianni che, di riflesso, è stato accostato da qualcuno alla storia della Nasti e di Campoli. Non perché in maniera diretta c’entrasse qualcosa, ma perché una fetta di fan di Uomini e Donne ha rivisto nella relazione di Angela, naufragata in tempi record, lo spettro di un Sara Affi Fella bis, di cui Luigi fu la scelta. Tuttavia le vicende pare che non abbiano proprio niente in comune, come sottolineato anche dalla Nasti. Nel suo caso infatti nessuno è stato preso in giro. Semplicemente, dopo il trono, due giovani ragazzi non hanno trovato il giusto feeling e hanno preferito prendere strade diverse.