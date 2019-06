UeD Luigi Mastroianni, silenzio rotto su Angela e Alessio: l’opinione

UeD Luigi Mastroianni rompe il silenzio su Angela Nasti e Alessio Campoli: l’opinione dell’ex tronista sulla love story lampo

Continua a tenere banco la fine della love story lampo tra Alessio Campoli e Angela Nasti, protagonisti dell’ultimo Trono Classico di Uomini e Donne. Sulla vicenda oggi sono arrivate anche le parole di Luigi Mastroianni, che in questo periodo, di riflesso, è stato accostato da qualcuno ad Alessio. Motivo? Qualche fan, nella storia tra la Nasti e Campoli ha visto lo spettro di quella consumatasi tra Luigi e Sara Affi Fella, la quale, prese in giro l’intero programma, fingendosi innamorata di Mastroianni ma in realtà continuando a coltivare la relazione segreta con Nicola Panico. Tuttavia tale paragone non è esatto, poiché Angela, fino a prova contraria, non ha alcun ex ‘nell’armadio’. Semplicemente ha spiegato che con Campoli non c’è stata l’intesa giusta, stop. E infatti, in una recente intervista, ha anche sottolineato che il suo caso nulla ha a che fare con quello della Affi Fella.

Sono stati tanti i fan che in questi giorni hanno chiesto a Luigi un parere su Angela e Alessio. Oggi l’ex tronista ha deciso di dire la sua attraverso una serie di Instagram Stories ed è tornato anche su alcune sue dichiarazioni fatte in passato. “Siete stati in molti a chiedermelo, ora rispondo. Ho letto sul web che diverse persone hanno scritto: ‘Luigi quel giorno in puntata, per affermare quello che ha detto, già sapeva qualcosa’. Non sapevo assolutamente niente. Ho fatto una mia supposizione inerente al percorso di Alessio all’interno del programma”. Dunque spazio ad Angela e Alessio: “Non penso che fuori dalla trasmissione la situazione sia proprio la stessa. Penso che sia Alessio che Angela siano due bravi ragazzi e che nessuno ha ingannato nessuno, semplicemente non ha funzionato. E ci può stare. Magari conosci una persona nella sua interezza al di fuori del programma, magari non è riuscita a essere se stessa a 360 gradi davanti alla telecamera”.

UeD Angela, nessun paragone con Sara Affi Fella: i casi sono differenti

Se qualcuno pensava che Luigi avesse riscontrato analogie tra la storia di Angela e quella di Sara Affi Fella è rimasto deluso. A proposito del paragone Nasti – Affi Fella. In una intervista recente rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Angela ha detto di non voler assolutamente essere accostata al caso della ragazza di Venafro.