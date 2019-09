UeD, Alessio Campoli fidanzato? Esplode il gossip, l’ex corteggiatore fa chiarezza

Alessio Campoli ha una nuova fidanzata dopo Angela Nasti? Il gossip sull’ex corteggiatore

Alessio Campoli è fidanzato? Archiviata la brevissima storia, anzi storia lampo, con la tronista Angela Nasti, per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe essere tornato il sereno nel cielo dell’amore. Ma sarà davvero così? Il gossip degli ultimi giorni ha travolto il bel romano, sul Web infatti si leggeva qui e là che stesse frequentando una nuova ragazza. La speranza delle sue fan rimane vederlo sul trono di Uomini e Donne, perché lui, tanto quanto Giulio Raselli, se lo meriterebbe moltissimo. Chissà che la proposta non sia già arrivata e che Alessio non abbia già rifiutato, o rimandato. Ma torniamo al gossip su Alessio Campoli fidanzato, perché a fare chiarezza è stato il diretto interessato.

Uomini e Donne, Alessio Campoli non si nasconde: “Non sono fidanzato”

Alessio oggi pomeriggio ha dedicato un po’ di tempo ai suoi fan e ha permesso loro di fargli delle domande dirette, a cui lui ha risposto. Non a tutte, perché immaginiamo sia difficile tra migliaia di domande che giungono. Non ha ignorato però la domanda in cui gli è stato chiesto se sta sentendo una ragazza in questo periodo. Lui ha risposto così: “In questa settimana sotto alcuni post era stato scritto che mi ero rifidanzato, mi stavo rifrequentando con qualcuna. Cose così. Giusto per aprire e chiudere la parentesi, non sono né fidanzato né tanto meno mi sto sentendo con qualcuna”. Pare proprio non ne voglia sapere, per il momento, di ricominciare una conoscenza! Che sia ancora aperta la ferita Angela Nasti?

Alessio Campoli non è fidanzato, l’ex corteggiatore fa chiarezza

Non possiamo saperlo, ma è probabile di no perché, nonostante lui abbia detto di essersi sentito preso in giro, alla fine si è reso conto anche lui che con Angela non poteva funzionare. Oppure è più probabile che abbia deciso di chiarire perché in giro c’è chi dice di essere certa che Alessio sia fidanzato. Basteranno adesso le sue parole per mettere a tacere queste voci?