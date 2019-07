Alessio Campoli svela la sua verità sulla fine della relazione con Angela Nasti

Raffaella Mennoia, per Wittytv, ha intervistato anche Alessio Campoli con lo scopo di scoprire come mai, secondo lui, sia velocemente finita con Angela Nasti. Il ragazzo ha confermato più o meno le parole dell’ex tronista ma ha fatto anche qualche rivelazione scottante. Alessio ha confermato che con Angela non era scattato nulla, anche se la ragazza lo aveva portato a conoscere la sua famiglia e a trascorrere qualche giorno con loro ad Ischia. Era venuta a mancare quella voglia di viversi che dovrebbe avere una coppia appena nata. Alessio e Angela infatti hanno trascorso davvero poco tempo insieme da soli tranne i due giorni dopo essere usciti da Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha riferito alla Mennoia che è stato lui a mettere la parola fine alla relazione proprio perché aveva notato che con Angela c’era qualcosa che non andava. Il ventiquattrenne è stato molto sincero ed ha anche rivelato di essersi sentito preso in giro specialmente dopo aver letto che Angela, dopo poco essersi lasciata con lui, ha subito trovato un nuovo amore.

“A 24 anni so quello che voglio“, le parole di Alessio Campoli

Dopo essersi reso conto che le cose non stavano andando come previsto, Alessio ne ha parlato direttamente con Angela: “A 24 anni so quello che voglio. Non mi piace essere preso in giro e non voglio prendere in giro nessuno. Ho guardato Angela e le ho chiesto: che cosa facciamo? Entrambi avevamo perso la spontaneità che avevamo nel programma. Avevo capito che lei non riusciva a dirmi di chiudere la relazione. Sono stato io poi a dirle di restare a Napoli e che io sarei tornato a Roma. Non dico che lei ha voluto cogliere la palla al balzo ma sinceramente non mi è sembrata contraria a quello che le avevo detto.”

Alessio Campoli confessa: “Mi sono sentito preso in giro“

Raffaella Mennoia ha poi parlato ad Alessio delle varie polemiche che si erano scatenate sul web e sui vari accostamenti che sono stati fatti ad Angela Nasti. La ragazza, da tantissimi, è stata ritenuta poco sincera e Alessio ha confessato che anche lui ha iniziato a pensarlo: “Io non ci ho mai voluto vedere del marcio. Ma ad oggi ho messo tutto in dubbio. Dopo aver scoperto che ha un nuovo fidanzato, uscito fuori dopo solo 4 giorni ad Ibiza, mi sono sentito preso in giro. Da quello che leggo, so che questo ragazzo è stato già a Napoli dalla sua famiglia, che lei è stata in vacanza con lui più volte e che hanno fatto già svariate fotografie insieme quando con me neppure una. Lei diceva di essere riservata”.

“Ha scelto me solo perché ero il più quotato“, il pensiero dell’ex corteggiatore

Alessio ha poi svelato di essere convinto che Angela abbia scelto lui e non Luca Daffrè solamente perché era quello più amato dal pubblico. Infine, l’ex corteggiatore ha confessato di essere rimasto molto male per come è finita con la Nasti: “Ci sono rimasto molto male, per una serie di motivi. Non l’ho vissuta per niente bene perché siamo passati da un gossip ad un altro. Se potessi tornare indietro le direi nuovamente di si ma solo perché quando torni indietro comunque non sai cosa ti aspetta”. Il Campoli ha poi concluso l’intervista confermando di essere single e di non frequentarsi con nessuna.