Alessio Campoli ha trovato l’amore dopo Angela Nasti? La confessione

Uomini e Donne, Alessio Campoli si è fidanzato dopo Angela Nasti?

La storia d’amore tra Alessio Campoli e Angela Nasti ha fatto molto parlare per via di una rottura improvvisa e a tratti ingiustificata che in effetti non ci spinge a pensare neanche per un istante a un sentimento vero tra i due. Ciò dipende ovviamente non da lui, che si è mostrato subito perso di Angela, ma da lei, che anche parlando con Raffaella Mennoia ha fatto capire di aver preso um abbaglio. Non vogliamo soffermarci molto su quel periodo perché molte cose non sono chiare ma dovevamo per forza farvi un resoconto perché è da lì che bisogna partire per parlarvi della presunta nuova fidanzata di Alessio. Il gossip è esploso su Instagram e a parlare è stata una fan, a cui Campoli ha subito replicato con chiarezza.

La nuova fidanzata di Alessio Campoli? È lui a intervenire

“Una talpina – queste le parole della follower – dice che stia frequentando una ragazzuola molto molto carina”. “Eh, dice male, mi sa”, questa la risposta di Campoli, a cui la fan ha subito replicato: “Mmm vedremo”. Alessio a quel punto è stato ancor più chiaro: “C’è poco da vedere, non ho bisogno di nascondermi”. Campoli ha poi smesso di rispondere nonostante la ragazza abbia continuato a parlargli ma la sua posizione è chiarissima: non ha trovato l’amore dopo Angela, e se così fosse non si nasconderebbe di certo.

Alessio Campoli fidanzato o single? Il Web mormora e il gossip esplode

Il dubbio ovviamente resta perché sapete bene che spesso la verità su nuove frequentazioni o storie d’amore si scopre dando ascolto a voci di corridoio che i diretti interessati invece smentiscono. Non sappiamo se Alessio abbia ritrovato davvero l’amore o se sia single, come invece ha assocurato; di certo non ci sarebbe niente di male nel mostrarsi, anche perché dall’ultima sua storia è venuto fuori al meglio e nessuna polemica avrebbe motivo di nascere.